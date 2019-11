Bremen. Wichtiger Sieg für die Landesligafußballer des TSV Melchiorshausen: Im Abstiegsduell bei der SG Findorff setzte sich das Team von Trainer Lars Behrens mit 2:0 (1:0) durch und vergrößerte den Vorsprung auf die Abstiegsregion auf sieben Zähler.

In der Anfangsphase ließen beide Mannschaften nur bei Eckbällen offensiv aufhorchen. So brachte Nick Plate den Ball in Spielminute 23 auf den langen Pfosten, wo der von Marvin Nienstermann abgegebene Volleyschuss im letzten Moment noch geblockt werden konnte. Nach weiteren erfolglosen Eckbällen und einem gefährlichen Torschuss von Ole Discher lag der Ball in der 30. Minute dann im Netz der Gastgeber. Lucas Heinemann leitete den Angriff seines Teams über Julian Bertram ein, der auf der rechten Außenbahn Abdessamad Sabbar auf die lange Reise schickte. Dieser brachte das Spielgerät von der Grundlinie scharf vor das Tor. Tom Scharwies schloss aus acht Metern eiskalt zur Führung ab. Findorffs Keeper Alexander Kayser war in dieser Situation machtlos. Dies war gleichzeitig der Halbzeitstand, da die TSV-Defensive bei den Kontern der Gastgeber stets auf der Hut war und hinten absolut nichts anbrennen ließ.

Schmötzer mit der Entscheidung

In der 64. Minute hatte der eingewechselte Kevin Nienstermann das 2:0 auf dem Fuß, als er von seinem Bruder Marvin lang geschickt wurde, dann aber aus 14 Metern jedoch an Findorffs Torhüter Kayser scheiterte. Die endgültige Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit, als Jan Schmötzer nach einem Ballgewinn und dem folgenden Querpass von Stürmer Kevin Nienstermann von der Strafraumgrenze zum 2:0-Endstand traf. Melchiorshausens Trainer Lars Behrens freute sich über den wichtigen Erfolg im Abstiegskampf: „Uns allen war die Situation bewusst. Verlieren wir das Spiel, wird es ein sehr harter Winter. Die Jungs haben es sehr gut gemacht, haben im Prinzip nichts zugelassen und bei beiden Toren konsequent abgeschlossen.“ Am kommenden Wochenende empfängt der TSV Melchiorshausen dann den Tabellendritten Tura Bremen.