Dominik Resow (rechts) avancierte mit einer Vorlage und einem Tor zum Matchwinner. (Braunschädel)

Der TSV Melchiorshausen kann auf einen gelungenen Saisonstart in der Bremer Fußball-Landesliga zurückblicken. Am fünften Spieltag besiegten die Blau-Weißen den SV Grohn souverän mit 2:0 (1:0) und stehen damit auf dem sechsten Platz.

Von Sekunde eins an hatte der TSV Melchiorshausen seinen Gegner vollkommen im Griff. Keinen einzigen Torschuss ließen die Mannen von Trainer Lars Behrens in den ersten 45 Minuten zu. Und auf der anderen Seite des Feldes waren die Hausherren immer brandgefährlich. In erster Linie hatte Kevin Nienstermann einen Treffer mehrfach auf dem Schlappen. Das 1:0 allerdings erzielte Lucas Kracke, der nach Flanke von Dominik Resow am langen Pfosten eiskalt vollstreckte (22.).

Ebenfalls in Durchgang zwei gaben die Gastgeber den Ton an. Erst scheiterte noch Marvin Nienstermann an der Latte (50.), ehe Resow dann nachlegen konnte. Seine Flanke landete über den Keeper hinweg in die Maschen (74.). Und weil weiterhin von den Gästen offensiv nichts kam, konnte der TSV einen ungefährdeten Heimsieg bejubeln. „Wir sind geduldig geblieben und haben so verdient die drei Punkte hier behalten“, betonte Behrens. Ein ausführlicher Bericht folgt in der Montag-Ausgabe.