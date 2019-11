Melchiorshausens Trainer Lars Behrens sah ein 2:2 seiner Mannschaft gegen ein dezimiertes Tura Bremen. (Thorin Mentrup)

Melchiorshausen. Zu wenig aus der Überzahl gemacht: Eine Stunde lange agierte der TSV Melchiorshausen in Überzahl. Dennoch konnten die Mannen von Trainer Lars Behrens kein Kapital daraus schlagen, mussten sich schließlich in der Fußball-Landesliga mit einem 2:2 (1:1) gegen Tura Bremen vergnügen.

Zwar hatten die Gäste von Beginn an mehr Ballbesitz zu verzeichnen, doch wirklich gefährlich wurden die Grün-Weißen dennoch nicht. Der TSV Melchiorshausen attackierte ab der Mittellinie, versuchte es dann mit schnellen Bällen in die Tiefe. Doch auch hier fehlte die letzte Durchschlagskraft. So musste ein Zufallsprodukt her, um die Führung zu erzielen. So wurde die geplante Hereingabe von Tom Schwaries immer länger und länger und landete schließlich oben links im Winkel (27.) Nur kurz darauf der nächste Tiefpunkt für die Gäste: Der Schiedsrichter zeigte Cenk-Devrim Yilmaz die Rote Karte, weil dieser nach einem Zweikampf nachgetreten hatte (30.). Doch so wirklich wussten die Hausherren mit der Überzahl nichts anzufangen. Im Gegenteil: Tura kam über die linke Seite durch, Steven-Arnold Srock traf zum 1:1-Ausgleich (35.).

In Hälfte zwei das gleiche Bild: Beide Teams leisteten sich viele Fehler, das Spiel fand fast ausschließlich im Mittelfeld statt. Bis zur 62. Minuten, als der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Marvin Nienstermann wurde im Sechszehner gelegt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ole Discher souverän zum 2:1. Doch auch die erneute Führung beflügelte die Hausherren nicht. Die dezimierten Gäste dagegen machten weiter Dampf, drängten auf den Ausgleich. Und dieser sollte dann auch fallen. Jakub Keller spielte einen Pass in die Tiefe auf Ahmet Gül, der einen Gegenspieler austanzte und dann sehenswert zum 2:2 traf (67.). In Folge ging es hin und her, doch ohne nennenswerte Torchancen. So musste sich der TSV Melchiorshausen am Ende mit einem Punkt begnügen.