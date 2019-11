Julian Bertram (am Ball) und Co. setzten sich nur selten gegen die TuRa-Defensive durch. (Tammo Ernst)

Melchiorshausen. Eine Stunde lang agierte der TSV Melchiorshausen mit einem Mann in Überzahl. Doch wirklich Kapital daraus schlagen konnten die Mannen von Trainer Lars Behrens nicht. Viel zu hektisch und ideenlos präsentierten sich die Hausherren. Und so musste sich der Abstiegskandidat in der Fußball-Landesliga schließlich mit einem 2:2 (1:1) gegen TuRa Bremen vergnügen. „Die Überzahl war nicht so entscheidend. Auch mit einem Mann weniger hat TuRa immer noch eine starke Truppe zusammen. Am Ende geht das Remis dann so in Ordnung“, resümierte Behrens.

Seine Schützlinge griffen ab der Mittellinie an, versuchten TuRa gar nicht erst ins Spielen kommen zu lassen. Die Gäste ließen den Ball laufen, aber nur in ungefährlichen Zonen. Wenn der TSV dann mal den Ball eroberte, war er aber sofort wieder weg. „Wir hatten in der Anfangsphase nicht die Ruhe, die Pille mal zu halten“, meinte Behrens. Und so besaßen die Grün-Weißen die erste gefährliche Szene der Partie. Steven-Arnold Srock sah den mitlaufenden Ahmet Gül, der das Spielgerät clever mitnahm, dann aber am herausstürmenden TSV-Keeper Jens Ruscher scheiterte (10.). Anschließend wurden die Angriffe der Melchiorshauser gefälliger. Zunächst scheiterte Marvin Nienstermann per Kopfball nach einer Ecke (15.), kurz darauf verzog Dominik Resow nach einem Freistoß (20.).

TuRa schwächt sich selbst

Es ging zwar hin und her auf dem Platz, aber meistens nur von Sechzehner zu Sechzehner. Strafraumszenen waren eher Mangelware. So musste dann ein Zufallsprodukt für den ersten Treffer der Begegnung sorgen. Die geplante Hereingabe von Tom Scharwies wurde immer länger und länger und landete schließlich oben links im Winkel – TuRas Keeper Ersin Riza Kozulcali war machtlos (27.). Nur kurz darauf der nächste Tiefpunkt für die Gäste: Der Schiedsrichter zeigte Cenk-Devrim Yilmaz die Rote Karte, weil dieser nach einem Zweikampf nachgetreten hatte (30.). Doch so wirklich wussten die Hausherren mit der Überzahl nichts anzufangen. Im Gegenteil: TuRa kam über die linke Seite durch, Steven-Arnold Srock traf in die lange Ecke zum 1:1-Ausgleich (35.). „Nach einem Ballgewinn haben wir zu schnell nach vorne gespielt, es fehlte dann auch die Kreativität in der vorderen Reihe“, bemängelte Behrens.

Das gleiche Bild im zweiten Abschnitt: Der TSV Melchiorshausen bemühte sich, in Überzahl das Spiel zu machen. Doch es kam nicht viel dabei herum. Einen Fehlpass nach dem anderen leisteten sich die Hausherren. „Wir haben es einfach nicht hinbekommen, den Ball ordentlich laufen zu lassen. Wir waren viel zu hektisch“, schimpfte Behrens. Zwar lagen die Gastgeber in der Torschussstatistik vorne, doch meistens waren es nur harmlose Versuche aus der Distanz, die über den Kasten gingen oder keinerlei Probleme für Kozulcali darstellten. Bis zur 62. Spielminute: Innenverteidiger Marvin Nienstermann war mitaufgerückt, wurde im Strafraum von Niklas Sudmann zu Fall gebracht. Der Referee entschied sofort auf Elfmeter. Ole Discher nahm sich der Sache an, verwandelte sicher in die untere linke Ecke zum 2:1.

Allerdings hielt die Führung – wie bereits im ersten Abschnitt – nicht lange. Jakub Keller behauptete das Spielgerät, fand dann in der Schnittstelle Ahmet Gül, der noch einen Gegenspieler austanzte und aus 16 Metern per Schlenzer zum 2:2 vollendete (67.). Von da an wurde es hektisch, beide Mannschaften drückten auf die Führung. Doch die dezimierten Bremer waren näher dran am 3:2 als die Melchiorshauser. So kullerte Sudmanns Abschluss aus rund zwölf Metern am Tor vorbei (78.), der Kopfball von Sinan Özbek fand auch nicht den Weg in die Maschen (80.). Weil der Akku beider Mannschaften in der Schlussphase dann auch im roten Bereich angekommen war, blieb es beim Unentschieden. Und mit dem Remis konnte Melchiorshausens Übungsleiter Behrens dann doch ganz gut leben: „Den Punkt nehmen wir dann gerne mit gegen solch eine Spitzenmannschaft.“ Trotz der beiden Gegentore fand er lobende Worte für seine Defensive. „Die Viererkette hat sich sehr diszipliniert verhalten, nur extrem wenig zugelassen. Das war schon ein Schritt nach vorne“, wähnte er seine Mannschaft auf dem richtigen Weg.