Das Bild trügt: Der TSV Melchiorshausen (am Ball Julian Bertram) lief den Gegnern in der Hinrunde nur selten davon. (Tammo Ernst)

Melchiorshausen. Eigentlich erwischte der TSV Melchiorshausen einen Start nach Maß in die Spielzeit 2019/20. Im Bremen-Pokal wurde der TSV Wulsdorf mit 4:0 vom Platz gefegt und mit dem gleichen Resultat bezwangen die Mannen von Trainer Lars Behrens auch beim Landesliga-Auftakt den SV Lemwerder. Doch in Folge zogen düstere Wolken über Melchiorshausen auf, es lief wenig zusammen in der Meisterschaft. Und so rutschte der TSV immer weiter in den Abstiegskampf, wo er sich nach 16 Spieltagen immer noch befindet. Momentan rangieren die Melchiorshauser mit 16 Zählern auf dem 13. Rang, haben nur einen Punkt Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Dieser Vorsprung soll im Idealfall am Sonntag (15 Uhr) bereits vergrößert werden. Dann treffen die Behrens-Schützlinge auf das Schlusslicht SV Lemwerder. Die Grün-Weißen haben bislang erst zwei Punkte eingeheimst.

Behrens ist damit natürlich nicht zufrieden geben: „Wir haben uns viel mehr vorgenommen, sind mit einer anderen Erwartungshaltung in die Spielzeit gestartet. Denn wir wir wollten schon etwas weiter oben mitmischen. Und jetzt stecken wir mittendrin im Abstiegskampf.“ Ein Grund für den tiefen Fall war die Verletztenmisere, die stetig zunahm. Behrens musste einige Leistungsträger ersetzen. „Daher war es schwierig, eine geeignete Formation zu finden. Wir haben einfach keine Konstanz reinbekommen“, seufzt der Übungsleiter, der auch mit seiner offensiven Taktik scheiterte. Denn in den ersten Begegnungen trat der TSV Melchiorshausen – wie schon gegen Ende der zurückliegenden Spielzeit – mutiger auf, wollte mit viel Ballbesitz das Spiel bestimmen und mit einem hohen Pressing den Gegner unter Druck setzen. „Weil wir eben nicht das Spielermaterial dafür hatten, ging der Schuss quasi nach hinten los. Wir haben uns hinten zu anfällig präsentiert, zu viele leichte Fehler gemacht“, berichtet Behrens.

So änderte der Coach nach der 1:3-Pleite gegen den SC Vahr Blockdiek seine Marschrichtung, agierte nun defensiver. „Es ging erst einmal darum, weniger Gegentore zu kassieren. Das hat uns zumindest ein bisschen mehr Stabilität verliehen.“ Der Plan ging einigermaßen auf. In den zurückliegenden fünf Begegnungen heimste der TSV Melchiorshausen sechs Punkte ein, darunter Unentschieden gegen die Top-Teams VfL 07 Bremen und TuRa Bremen. Ärgerlich sei nur die Niederlage gegen den SV Grohn (1:2) gewesen, so Behrens. Zumindest befindet sich der Abstiegskandidat also ein wenig im Aufwind, auch wenn nicht alles glatt lief. So wirkte die Offensive auch in den vergangenen Partien ideenlos. „Wir wollten immer mit dem Kopf durch die Wand, haben keine passenden Lösungen im letzten Drittel gefunden“, meint Behrens, der in der Restserie auf einen Neuzugang vertrauen kann. Abdelsttar Qanawy von der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst empfahl sich im Probetraining und gehört nun dem TSV-Kader an.

Auf eine gute Stabilität ist der TSV Melchiorshausen auch in den verbleibenden 14 Begegnungen angewiesen. „Wir wollen uns selber beweisen, dass wir es besser können als in der Hinserie. Unser primäres Ziel ist es natürlich, den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu sichern“, betont der Trainer. Zum Auftakt in die Restserie muss der TSV am Sonntag um 15 Uhr beim weit abgeschlagenen Schlusslicht SV Lemwerder antreten. Ein Sieg ist eigentlich Pflicht für die Blau-Weißen. Behrens: „Wir gucken gar nicht zu sehr auf den Gegner, sondern nur auf uns. Wir müssen hinten stabil stehen und schnell unseren Rhythmus wiederfinden.“ Dabei ist der Einsatz von Marvin Nienstermann jedoch noch fraglich. „Wir werden spontan entscheiden, ob er spielen kann“, so Behrens.