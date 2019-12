Lucas Heinemann brachte Melchiorshausen in Führung, sein Tor reichte allerdings nicht für einen dreifachen Punktgewinn. (Mentrup)

Bremen/Melchiorshausen. In der Fußball-Landesliga Bremen hat der TSV Melchiorshausen bei OT Bremen 1:1 (0:1) gespielt und dabei eine Führung nicht über die Zeit bringen können. Entsprechend bewertete TSV-Coach Lars Behrens das Ergebnis eher als Punktverlust: „Drei Punkte wären in unserer Situation natürlich Gold wert gewesen, um uns vom Tabellenende ein bisschen weiter abzusetzen“, erklärte der Trainer. „Wenigstens war es keine Niederlage, aber trotzdem stecken wir weiter voll im Abstiegskampf.“ Einen Platz nach vorn ging es in der Tabelle dennoch: Aufgrund des besseren Torverhältnisses zog der TSV an Hasenbüren vorbei.

Speziell im ersten Durchgang hatten die Gäste mehr vom Spiel. Während Bremen nur zu Beginn einmal gefährlich vor den von Jens Ruscher bestens gehüteten TSV-Kasten kam, zeigte sich Melchiorshausen in Spiellaune. Immer wieder sorgten Ballgewinne im Mittelfeld für vielversprechende Angriffe, die jedoch in den meisten Fällen zu ideenlos abgeschlossen wurden. Nach einer Viertelstunde prüfte Lucas Heinemann nach Vorlage von Lucas Kracke OT-Keeper Sumir Dixit mit einem Flachschuss, doch der tauchte rechtzeitig ab und entschärfte den Ball. Kurz darauf köpfte Kevin Nienstermann die Kugel nach Flanke von Abdessamad Sabbar knapp am Gehäuse vorbei. In der 34. Minute war es dann soweit: Nach einer Balleroberung an der Mittellinie zog Abdessamad Sabbar von der linken Seite in die Mitte, passte an den Fünfmeterraum, wo zwei Verteidiger zu unentschlossen agierten. Ganz anders Lucas Heinemann, der die Gelegenheit nutzte und das Leder humorlos über die Linie drückte.

Die Hausherren kamen hochmotiviert aus der Kabine, wollten den Rückstand schnell korrigieren. Dies gelang prompt mit der ersten Torchance. Die Gäste-Defensive vernachlässigte einen verunglückten Torschuss in Richtung Eckfahne, den Marcel Ciszewski erlief und von der Grundlinie zurück zu Dardan Musliu (51.) gab – das 1:1. Mit dem letzten Angriff hätten die Gäste die Partie noch entscheiden können. Doch Marvin Nienstermann scheiterte aus spitzem Winkel und es blieb bei der Punkteteilung.