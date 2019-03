Marcel Drygalla (l.) und der TSV Melchiorshausen feierten den höchsten Sieg seit dem ersten Spieltag. (Jonas Kako)

Lesum/Melchiorshausen. Eine Reaktion gezeigt und die Pflicht erfüllt: Der TSV Melchiorshausen hat in der Fußball-Landesliga das abgeliefert, was sich Trainer Lars Behrens erhofft hatte. Beim 4:0 (2:0)-Sieg bei Schlusslicht TSV Lesum-Burgdamm ließen die Mannen vom Bollmannsdamm nichts anbrennen.

Ein 1:0 hätte Behrens nach eigener Aussage bereits gereicht, doch letzten Endes gestaltete seine Elf den Sieg höher, obwohl der Coach zugab, „dass Lesum gerade in der Anfangsphase ein sehr unangenehmer Gegner war und es nicht schlecht gemacht hat“. Seine Mannschaft brauchte ein bisschen Anlaufzeit, dann aber führte ein Doppelschlag die Gäste auf die Siegerstraße. Lucas Kracke mit seinem ersten Saisontor und Nils Kaiser per Foulelfmeter sorgten innerhalb von drei Minuten für klare Verhältnisse. Melchiorshausen hatte die Begegnung nun voll und ganz unter Kontrolle, ließ aber auch die eine oder andere Möglichkeit ungenutzt.

„Spielerisch haben mir die zweiten 45 Minuten deutlich besser gefallen“, sah Behrens nach dem Seitenwechsel eine Steigerung seines Teams, das zwar nicht immer die nötige Ruhe am Ball ausstrahlte, aber doch sicherer aufspielte und die Gastgeber ins Laufen brachten. Folgerichtig baute Abdessamad Sabbar den Vorsprung nur elf Minuten nach dem Wiederanpfiff nach einer Balleroberung Marcel Drygallas und einem Kracke-Zuspiel aus. Der eingewechselte Tom Scharwies stellte in der Schlussphase den Endstand her (87.). Für die Gäste war es der höchste Sieg seit dem ersten Spieltag, an dem sie OT Bremen mit demselben Resultat bezwangen.