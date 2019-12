Jubel über einen historischen Doppelpack: Tom Holthusen feiert einen seiner Treffer gegen Osterholz-Gödestorf. (Thorin Mentrup)

Tom Holthusen: Phänomenal, würde ich sagen.

Mit dem Aufstieg in die Bezirksliga haben wir im Leben nicht gerechnet, wir haben uns das nicht einmal ausgemalt. Das erschien uns immer unmöglich. Als es dann irgendwann greifbar war und wir realisiert haben, dass es wirklich geht, hat uns das noch weiter zusammengeschweißt. Wir sind ja eh schon ein verschworener Haufen. Aber dass da noch mehr geht und wir auch in der Bezirksliga angekommen sind und mithalten können nach einer kleinen Eingewöhnungsphase, das ist einfach klasse. Da geht nicht viel drüber.

Schwer zu sagen. Die Saison lief ja schon gut. Lutz (Trainer Lutz Schröder, Anm. d. Red.) war ein Riesenfaktor, weil er noch einmal eine ganz andere Qualität aus den Spielern rausgekitzelt hat. Rico (Volkmann, spielender Co-Trainer) hat es auch super gemacht. Wir sind dann irgendwann auf einer Erfolgswelle geritten. Das Schlüsselspiel war sicherlich das kuriose 5:4 gegen Weyhe-Lahausen. Von da an hat jeder daran geglaubt und jeder Einzelne hat noch mehr Gas gegeben. Dann ging irgendwie alles. Wir haben uns auch von Rückschlägen wie einzelnen Niederlagen nicht mehr aufhalten lassen.

Das kann man sicherlich so sagen. Ich schieße ja nicht so häufig Tore, aber in so einem Spiel passt es dann umso besser.

Nicht nur die Familie hat gefeiert, sondern gefühlt das ganze Dorf. Der Verein ist ja auch ein kleines Aushängeschild für das Dorf. Das hat man schon gemerkt. Man wurde von allen Leuten auf den Aufstieg angesprochen, auch von denen, mit denen man vorher nie über Fußball geredet hat. Das hat alle irgendwie mitgerissen.

Das ist auch ein bisschen Kopfsache. Wir haben uns mental darauf eingestellt, dass es passieren könnte, dass wir richtig einen vor den Bug kriegen, wenn wir einen schlechten Tag haben oder der Gegner einen überragenden. Es hat uns auf jeden Fall geholfen, dass wir darauf vorbereitet waren. Man muss aber auch sagen, dass wir in anderen Spielen schon gemerkt haben, dass es geht. Wir haben Twistringen im Pokal geschlagen und beim Württemberg-Cup oder gegen Bassum nicht schlecht ausgesehen. Daran hat man gesehen, dass die hohen Ergebnisse nicht der Maßstab sind. Das waren eher Ausrutscher und Unbekümmertheit. Wir mussten uns erst an die neue Klasse gewöhnen. Dafür spricht ja auch, wie es dann weitergelaufen ist.

Es war ein geiler Sieg nach einem geilen Spiel. Da haben wir gemerkt: Es geht auch in der Bezirksliga. Wenn wir weiter arbeiten, können wir unser großes Ziel, dass wir nicht absteigen werden, in den Augen behalten.

Im neuen Jahr werde ich auf jeden Fall wieder voll durchstarten. Die Jungs haben es ja zum Glück auch ohne mich gut gewuppt.

Genau. Wir spielen Hallenturniere und gleichzeitig wird die Vorbereitung schon wieder laufen. Das brauchen wir natürlich auch, wir müssen uns alles erarbeiten. Wir sind eine Truppe, die über die Arbeit und den Kampf kommt, und brauchen eine vernünftige Vorbereitung.

Ich gehe davon aus, dass die Mannschaften von unten, insbesondere Twistringen, noch einmal angreifen wollen. Für uns ist natürlich das Ziel, den Relegationsplatz zu verlassen. Klar, man kann sich auch über die Relegation retten, aber wenn es klappt, würden wir das gern übergehen. Wir sind jetzt so nah dran, dass man sagen kann, dass es nicht unrealistisch ist, das auch zu schaffen. Die Ergebnisse waren zuletzt in Ordnung.

Ich will mich fix wieder in die erste Elf spielen. Ich weiß nicht, wie die Trainer damit umgehen, dass ich so lange nicht da war. Aber wir stehen ja ständig in Kontakt, und ich glaube, dass sie sich auch freuen, wenn ich wieder dabei bin. Ich möchte viele Spiele machen und dem Team helfen. Vielleicht nicht wieder mit zwei Toren wie gegen Gödestorf, aber vielleicht mit der Verhinderung des einen oder anderen Gegentores.

(lacht) Wenn es nicht anders geht, würde ich mich dafür natürlich opfern, ganz klar. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich die Entscheidung doch dann lieber schon vor dem letzten Spieltag in der Tasche haben.

Zur Person

Tom Holthusen (25)

kennt noch die Zeit, in der der TSV Okel in der 2. Kreisklasse auf Punktejagd ging. Im Jahr 2019 schaffte er mit seinem Team den Aufstieg in die Bezirksliga.