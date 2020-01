Okel um Marvin Zwiebler (l.) schüttelte erneut alle Gegner ab. (Braunschädel)

Im Hallenfußball führt im Syker Stadtgebiet kein Weg am TSV Okel vorbei: Durch ein 7:6 im Neunmeterschießen über den Bezirksliga-Rivalen SV Heiligenfelde sicherte sich der TSV in der Olympiahalle zum dritten Mal in Folge den Titel des Hallen-Stadtmeisters. Dritter wurde der FC Gessel-Leerßen vor der TSG Osterholz-Gödestorf. Rang fünf ging an den TuS Syke.

Zum Abschluss des Turniers ging es noch einmal hoch her. Heiligenfelde und Okel lieferten sich einen packenden Schlagabtausch, in dem der TSV lange Zeit wie der Sieger aussah. Okel begann gut, führte schnell mit 2:0. Doch Heiligenfelde meldete sich zurück und glich aus. Der TSV legte noch einmal vor, kassierte aber wenige Sekunden vor dem Ende in Unterzahl das 3:3. Im Neunmeterschießen verwandelte dann Marlon Reyher den entscheidenden Versuch zugunsten der Mannen in Gelb und Grün. Zum Abschluss der Turnierphase also ein Titel für die Okeler. „Wir haben eine gute Hallensaison gespielt“, fand Spielertrainer Rico Volkmann. „Das gibt uns Selbstvertrauen für die Rückrunde in der Bezirksliga.“ In der geht es bekanntlich für den Aufsteiger um den Klassenerhalt.

Lediglich fünf Mannschaften stritten wie im Vorjahr um die Stadtkrone – dabei hätten es acht sein können, wenn denn jeder Verein aus dem Gebiet der Hachestadt mit einer Fußballmannschaft auch ein Team gestellt hätte. Doch der TSV Barrien, der TSV Ristedt und der FC Syke 01 waren nicht mit dabei. „Das ist schade“, meinte Volkmann. Besonders Kreisklassenprimus Barrien hätte sicherlich für die eine oder andere Überraschung sorgen können. Dass in der Halle die Liga nicht unbedingt viel Aussagekraft hat, zeigte sich einige Male: Die TSG Osterholz-Gödestorf knüpfte Heiligenfelde in der Gruppenphase ein 1:1 ab, obwohl sie zwei Ligen unterhalb des SVH spielt. Der FC Gessel-Leerßen stand gegen den Bezirksligisten sogar vor dem Finaleinzug, musste sich in der Vorschlussrunde allerdings im Neunmeterschießen knapp geschlagen geben. Überhaupt waren alle Teams mit mehr Ehrgeiz und Feuer bei der Sache als im Vorjahr. „Das hat dem Turnier gutgetan“, so Volkmann. Aufgeben wolle man die Veranstaltung nicht. „Es wäre schade um ein Turnier mit so einer Tradition“, sagte er. Er hoffe darauf, dass im kommenden Jahr wieder alle Mannschaften teilnähmen.

Syker Stadtpokal

Gruppenspiele

TSV Okel - FC Gessel-Leerßen 4:3

SV Heiligenfelde - TuS Syke 1:6

TSG Osterholz-Gödestorf - TSV Okel 1:3

FC Gessel-Leerßen - TuS Syke 1:1

SV Heiligenfelde - TSG Osterholz-Gödestorf 1:1

TuS Syke - TSV Okel 1:5

TSG Osterholz-Gödestorf - FC Gessel-Leerßen 1:2

TSV Okel - SV Heiligenfelde 1:3

TuS Syke - TSG Osterholz-Gödestorf 1:2

SV Heiligenfelde - FC Gessel-Leerßen 3:0

1. SV Heiligenfelde 4 13:3 10

2. TSV Okel 4 13:8 9

3. TSG Osterholz-Gödestorf 4 5:7 4

4. FC Gessel-Leerßen 4 6:9 4

5. TuS Syke 4 4:14 1

Halbfinale

SV Heiligenfelde - FC Gessel-Leerßen 8:7 n. 9m

TSV Okel - TSG Osterholz-Gödestorf 4:1

Penaltyschießen um Platz 3

FC Gessel-Leerßen - TSG Osterholz-Gödestorf 3:1

Endspiel

SV Heiligenfelde - TSV Okel 6:7 n. 9m

