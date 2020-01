Der TSV Okel (gelbe Trikots) kämpfte sich beim Ellerbrock-Cup bis ins Finale vor. Dort mussten sich die Okeler aber dem TB Uphusen knapp geschlagen geben. (Vasil Dinev)

Der TSV Okel muss sich langsam fühlen wie der Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen. Zumindest in der Halle. Denn die Mannen von Trainer Lutz Schröder schrammten auch beim Ellerbrock-Cup, veranstaltet von der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, knapp am Gewinn des Siegerpokals vorbei. Im Finale unterlagen die Okeler dem Turnierfavoriten TB Uphusen mit 0:2. Für die Schröder-Schützlinge war es der dritte zweite Platz im vierten Hallenturnier in dieser Spielzeit. „Das ist natürlich bitter, aber der Spaß soll schließlich im Vordergrund stehen. Außerdem haben wir uns taktisch sowie technisch weiterentwickelt“, resümiert Schröder zufrieden. Für die erste kleine Überraschung sorgte der Fußball-Bezirksligist gleich im ersten Gruppenspiel. Denn die Okeler bezwangen den Bremen-Ligisten BSC Hastedt souverän mit 3:1. Immer wieder sorgte der Underdog im Spiel für eine Überzahl, stand eng am Mann, und zog so dem BSC den Zahn. „Das war schon total verdient“, befindet Schröder. Es folgte eine knappe 2:3-Pleite gegen den späteren Turniersieger Uphusen. „Es war mehr für uns drin. Aber sie haben den Ball auch schon sehr gut laufen lassen“, so Schröder. So reichte im letzten Gruppenspiel ein 1:1 gegen den SV Tur Abdin Delmenhorst, um das Halbfinal-Ticket zu lösen.

Dort wartete dann der Gastgeber TSG Seckenhausen-Fahrenhorst auf den TSV. Die Lokalmatadoren setzten sich in ihrer Gruppe mit drei glatten Siegen klar durch. Ein 1:0 gegen den SC Weyhe, 5:1 gegen den FSV Langwedel-Völkersen und 4:3 gegen den Habenhauser FV erspielte sich die Truppe von Coach André Schmitz, die mit einer anderen Besetzung an den Start ging als noch beim Hallenmasters in Twistringen. „Jeder sollte mal auf seine Spielzeit kommen“, erklärt Schmitz. Und der gesamter Kader überzeugte auf ganzer Linie, wie der Übungsleiter meint. „Wir haben den Ball gut laufen lassen, einen sehenswerten Fußball präsentiert.“

Für den letzten Vertreter aus unserem Verbreitungsgebiet, dem SC Weyhe, war dagegen nach der Gruppenphase Schluss. Die Grün-Weißen heimsten lediglich einen Punkt ein beim 3:3 gegen den Habenhauser FV. Kein Beinbruch für Trainer Dennis Lingnau, der den SCW zusammen mit Harald Meyer trainiert. „Wir haben fünf Wochen nichts gemacht, daher war das schon recht in Ordnung. Auch wenn die Ergebnisse am Ende nicht passen.“ Besser lief es eben für den TSV Okel und die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, die im Halbfinale dann aufeinandertrafen. Früh führten der Bezirksligist mit 2:0, doch die TSG kämpfte sich rasch zurück, kam wieder auf 2:2 heran. Doch vier Sekunden vor Schluss dann der Todesstoß. Die Hausherren leisteten sich einen törichten Abspielfehler. Der Nutznießer war Clemens Backhaus, der nur noch ins leere Tor einschieben musste und somit seinen TSV ins Finale katapultierte. Im Endspiel kam es für die Okeler zum Kräftemesse mit dem TB Uphusen. Erstaunlicherweise gab der Underdog zunächst den Ton an. „Wir hätten nach acht Minuten schon mit 3:0 führen müssen, doch erneut haben wir einige Chancen versiebt“, ärgert sich Schröder. Das nutzte der Favorit eiskalt aus, markierte erst das 1:0 und kurz vor Abpfiff legte der Oberligist noch das 2:0 nach. Zuvor schnappte sich die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst den dritten Platz mit einem deutlichen 4:0 über den Habenhauser FV. Schmitz freute sich nicht nur über die Performance, sondern auch über den gesamten Turnierablauf. „Es kam sehr gut an. Wir werden wohl eine zweite Auflage planen.“

Weitere Informationen

Ergebnisse Ellerbrock-Cup

Vorrunde

Gruppe A

FSV Langwedel-Völkersen - Habenhauser FV 1:2

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst - SC Weyhe 1:0

FSV Langwedel-Völkersen - TSG Seckenhausen-F. 1:5

SC Weyhe - Habenhauser FV 3:3

Habenhauser FV - TSG Seckenhausen-F. 3:4

SC Weyhe - FSV Langwedel-Völkersen 3:5

Tabelle

1. TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 10:4 9

2. Habenhauser FV 8:8 4

3. FSV Langwedel-Völkersen 7:10 3

4. SC Weyhe 6:9 1

Gruppe B

TSV Okel - BSC Hastedt 3:1

TB Uphusen - SV Tur Abdin Delmenhorst 4:1

TSV Okel - TB Uphusen 2:3

SV Tur Abdin Delmenhorst - BSC Hastedt 2:3

BSC Hastedt - TB Uphusen 2:2

SV Tur Abdin Delmenhorst - TSV Okel 1:1

Tabelle

1. TB Uphusen 9:5 7

2. TSV Okel 6:5 4

3. BSC Hastedt 6:7 4

4. SV Tur Abdin Delmenhorst 4:8 1

Halbfinale

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst - TSV Okel 2:3

Habenhauser FV - TB Uphusen 3:5 n.N.

Spiel um Platz drei

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst - Habenhauser FV 4:0

Finale

TSV Okel - TB Uphusen 0:2