Im Testspiel gegen die A-Junioren des TuS Sudweyhe setzte sich der TSV Okel (l. Dennis Dahme) deutlich durch. (Michael Braunschädel)

Noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Dieses bekannte Sprichwort wird auch oftmals im Fußball-Fachjargon benutzt. Wenn man sich die vergangene Spielzeit 2019/20 anguckt, trifft es auch auf den Bezirksligisten TSV Okel zu. Denn bis zum Abbruch der Spielzeit stand die Truppe von Trainer Lutz Schröder auf dem 13. Rang. Wäre es so geblieben, hätte der Aufsteiger in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Doch das Ende vom Lied ist bekannt und somit darf der TSV Okel auch in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga antreten.

Trotz des schlechten Abschneidens hat Schröder seiner Mannschaft eine positive Entwicklung attestiert: „Wir sind sehr schwach gestartet, haben uns in der neuen Liga aber auch schnell akklimatisiert. Vor allem im spielerischen Bereich haben wir uns dann doch sehr verbessert.“ Es dauerte seine Zeit, anfangs hatte der Liga-Neuling noch einige schmerzhafte Pleiten kassiert. Doch mit der Zeit „haben wir dann wettbewerbsfähig agiert und uns dem Tempo sowie der Intensität der Bezirksliga angepasst“, findet Schröder. „Es war schon ein Unterschied zu erkennen im Spätherbst im Vergleich zum Sommer.“

Okels Trainer Lutz Schröder (vorne) hat nun mehr Spieler zur Verfügung. (Thorin Mentrup)

Vor allem hatte der TSV Okel oftmals mit einem kleinen Kader zu kämpfen, teilweise waren nur elf oder zwölf Akteure am Spieltag einsatzbereit. Und genau daran hat Schröder in der Sommerpause getüftelt. Sechs A-Jugendspieler des TuS Sudweyhe hat Schröder, der dort als Coach agiert hat, mit nach Okel gebracht. Maarten Falkenstern, Fynn Seidel, Mathis Wernicke, Florian Maeße, Dilcan Ablak und Ahmad Al Adile gehören nun dem Kader des Bezirksligisten an. Außerdem sind David Doormann und Kenneth Lange wieder mit dabei. „Jetzt sind wir zumindest in der Breite noch besser aufgestellt. Das sind alles junge Spieler, die uns mit der Zeit auf jeden Fall weiterhelfen werden. Wir müssen ja auch an die Zukunft denken“, unterstreicht Schröder, der aber auch auf drei Spieler verzichten muss. Vor allem der Abgang von Marvin Zwiebler zum Liga-Konkurrenten TuS Sudweyhe schmerzt. „Er war in unserem Spiel natürlich sehr wichtig. Daher müssen wir mal schauen, wie wir das kompensieren können“, meint der TSV-Coach. Außerdem kehrte Benjamin Pinzer zum SV Bruchhausen-Vilsen zurück und Manic Alms möchte zukünftig etwas kürzer treten.

Defensive zu wackelig

Mit den bisherigen Testspielen zeigte sich Schröder noch lange nicht zufrieden. Zwar konnte seine Mannschaft Siege gegen den TSV Melchiorshausen (3:1) und die A-Junioren des TuS Sudweyhe (7:2) einfahren, doch gegen den Blumenthaler SV (1:5), TSV Fischerhude-Quelkhorn (2:7) und FC Hansa Schwanewede (1:5) kassierte sie deutliche Niederlagen. „Wir sind noch nicht da, wo wir zu dem Zeitpunkt eigentlich schon sein wollten. In der Defensive haben wir uns nicht gerade clever angestellt, uns viel zu viele einfache Ballerverluste im Aufbauspiel erlaubt“, meckert Schröder, der auch noch nicht das passende System für seine Elf gefunden hat. „Durch den Abgang von Marvin (Zwiebler, Anm. d. Red) müssen wir dann doch etwas umstrukturieren, weil er in der Offensive sehr wertvoll für uns war.“ Drei Testspiele liegen noch vor dem TSV Okel, bevor dann am 4. September die neue Saison beginnt. „Bis dahin müssen wir die Automatismen weiter einstudieren. Und versuchen, in der Defensive stabiler aufzutreten“, betont Okels Übungsleiter.

Ein bestimmtes Saisonziel hat Schröder seiner Truppe dabei noch nicht mit auf dem Weg gegeben. Sowieso wird in dieser Spielzeit alles anders sein, da bekanntlich in einer reinen Diepholzer Achterstaffel gespielt wird. „Wir wollen uns fußballerisch weiterentwickeln und versuchen, immer wieder spielerische Lösungen zu finden. Da ist mir eine geplante Spieleröffnung von hinten heraus immer lieber als ein unkontrollierter langer Ball nach vorne“, beschreibt Schröder. Doch erst einmal gilt es, in den restlichen Testspielen wieder mehr Stabilität in die Defensive zu bekommen.