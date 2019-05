Fußball: C-Juniorinnen Bezirksliga: TSV Okel - Lehndorfer SV Schulstraße 23, Syke. Spielerin TSV Okel: Emily Greis. Fotografiert am 12.05.2019. (Michael Braunschädel)

Hoyerhagen/Okel. Ein intensives und hochspannendes Fußball-Bezirkspokal-Finale haben sich die C-Juniorinnen des TSV Okel und des JFC Kaspel geliefert. Am Ende standen die Okelerinnen nach der 3:4-Niederlage nach Elfmeterschießen mit leeren Händen da. „Die Enttäuschung war am Anfang natürlich riesengroß“, sagte Trainer Volker Hillmann, der mit Blick auf die gesamte Serie seines Teams feststellte: „Wir haben eine Wahnsinnssaison gespielt.“ Die Krönung in Form des Pokalsieges hat der TSV hauchdünn verpasst.

Das Pokalfinale war für die Okelerinnen, die von rund 60 Fans unterstützt wurden, eine besondere Herausforderung, wie Hillmann verriet: „Wir mussten als Elfermannschaft spielen. Sonst sind wir ja eine reine Neunermannschaft.“ Auf dem nun deutlich größeren Platz waren beide Teams im zweiten Durchgang sichtlich erschöpft. Dafür zeigten sie in der ersten Hälfte ein mitreißendes Duell, in dem der TSV vorlegte: Emily Greis erzielte die Führung mit einem tollen Distanzschuss aus 18 Metern. „Normalerweise schießt man aus dieser Entfernung bei den kleineren Toren, auf die wir sonst spielen, nicht. Es war ein herrlicher Treffer“, sagte Hillmann. Kaspel glich durch Annika Meißner jedoch mit der ersten JFC-Chance aus (25.).

Es bestätigte sich, was in den Bezirksliga-Duellen deutlich geworden war: Die Teams bewegen sich auf demselben Niveau. „Beide Mannschaften hatten noch ein, zwei gute Chancen und hätten das Spiel gewinnen können“, sagte Hillmann. So verzog Greis nach zuvor starker Einzelleistung knapp. Auch Lara Bormanns Kopfballstärke führte nicht mehr zum Erfolg. So musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Leonie Walter im Okeler Tor parierte sogar direkt den ersten Versuch, doch insgesamt drei TSV-Spielerinnen brachten den Ball nicht unter. Die Tore von Tomke Bauer und Jette Wittrock reichten nicht. „Beide Mannschaften hätten den Sieg verdient gehabt“, fand Hillmann. „Jetzt mussten wir eine Enttäuschung kennenlernen. Aber das bringt uns nur weiter“, gab er sich kämpferisch. Neu angreifen werden die Okelerinnen in der kommenden Saison in der Bezirksliga der B-Juniorinnen.