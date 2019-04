Ristedt. Etwas Hoffnung hatte man im Lager des Fußball-Kreisligisten TSV Ristedt schon, gegen den Drittletzten FC Sulingen II endlich einmal wieder etwas Zählbares mitnehmen zu können. Doch die erste Halbzeit, in der der Tabellenletzte überhaupt nicht ins Spiel fand, machte die guten Vorsätze schnell zunichte. Am Ende unterlag der Aufsteiger recht deutlich mit 0:4 (0:3).

Beim 0:1 wurde Sulingens Niklas-Daniel Kraemer, der aus drei Metern einschob, regelrecht zum Torschuss eingeladen. Matthias Castens, der nach Flanke der Sulinger das Leder beim Rettungsversuch unkontrolliert abklatschen ließ, ermöglichte mit seinem Patzer die Gästeführung (7.). Den Ausgleich verpasste Kelvin-Eric Helms, der aus spitzem Winkel am Sulinger Torhüter Patrick Winter scheiterte (21.). Mario Hammann, dessen Freistoß aus 25 Metern im Knick einschlug (33.) sowie Oliver Kautz (42.) erhöhten für die Gäste. Ristedts Michael Götzinger setzte seinen Freistoß dagegen an die Latte (39.). „Wir sind in der ersten Hälfte meist hinterhergelaufen“, registrierte Ristedts Betreuer Frank Barrienbruch. Im zweiten Abschnitt agierten die Platzherren besser, kassierten aber noch das 0:4 durch Christopher Kautz (81.).