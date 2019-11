Tomke Meeri Bruck (links) und die Lahauserinnen traten gegen Bemerode frech und unbekümmert auf. (Thorin Mentrup)

Weyhe. Eine Sensation war es nicht ganz, als Achtungserfolg betitelte Max Hurdalek, Trainer der B-Jugend-Niederaschenliga-Fußballerinnen des TSV Weyhe-Lahausen, die knappe 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den Spitzenreiter TSV Bemerode dennoch. Die Gastgeberinnen investierten enorm viel in die Partie, versteckten sich vor dem haushoch favorisierten Gast keineswegs. Am Ende nahmen sie keine Punkte mit, dafür aber jede Menge Respekt und einen kleinen Sieg für die Moral.

Nach dem Schlusspfiff wirkten die Lahauserinnen zufriedener als die Gäste. Dabei mussten sich Letztere doch wahrlich nicht für ihre Leistung schämen. Lahausen hatte es ihnen nur schwerer gemacht, als sie es wohl selbst vermutet hatten. Nichtsdestotrotz, und das gab auch Hurdalek als fairer Sportsmann ununmwunden zu, war der Sieg Bemerodes verdient. „Wir hatten schon auch ein paar Mal Glück“, stellte der Trainer mit Blick auf gleich zwei Aluminiumtreffer des Spitzenreiters fest. Einmal lenkte Torhüterin Evke Hollwedel, die im gesamten Spiel einige Pässe in die Tiefe aufmerksam durch frühes Herauslaufen entschärfte, das Spielgerät an die Latte (23.), dann klatschte der Schuss von Lisa-Marie Höpping an den Pfosten (28.).

Weil Szenen wie diese glimpflich endeten, blieben die Gastgeberinnen in der Partie, in der sie bereits in der elften Minute in Rückstand geraten waren, als Alina Müller nach einer Hereingabe von der rechten Seite im Strafraum relativ frei zum Abschluss kam und unter die Latte traf (11.). Gegen die anderen Spitzenteams Osnabrück (0:6) und Hannover (0:7) hatten die Lahauserinnen noch hohe Niederlagen kassiert, doch dieses Mal blieben sie allen Widerständen zum Trotz wehrhaft. Dieser Wille war bereits der taktischen Formation anzusehen gewesen. Zwei Spitzen und eine Mittelfeldraute reihten sich vor der Viererkette auf. „Wir wollten auf keinen Fall mauern“, erklärte Hurdalek, „sondern mutig sein. Wir hatten ja nichts zu verlieren. Die Mädels sollten einfach befreit aufspielen.“

Je länger das Spiel dauerte, desto besser setzten die Lahauserinnen dieses Vorhaben um. Sie entwickelten immer mehr Mut und Durchsetzungsvermögen. Die großen Gelegenheiten aber fehlten. Tomke Meeri Bruck verzog ein Stück, Katharina Wiese bekam nicht genügend Druck hinter den Ball. Am Ende stürmte auch noch Innenverteidigerin Lilian Strege, doch für die Sensation reichte es nicht mehr. „Trotzdem sind wir Trainer stolz auf die Mädels. Und sie können es auch sein. Das war definitiv eines unserer besten Spiele“, sagte Hurdalek. Ins Wiedersehen mit den Osnabrückerinnen an diesem Sonnabend werden die Gastgeberinnen mit viel neuem Vertrauen in die eigene Stärke gehen.