Rainer Dismer steht von nun an beim TSV Weyhe-Lahausen an der Seitenlinie. (Michael Braunschädel)

Weyhe-Lahausen. Den größten Paukenschlag gab es bereits vor dem Anpfiff der Fußball-Kreisligapartie zwischen dem TSV Weyhe-Lahausen und TSV Bramstedt: Die Lahauser Verantwortlichen hatten die Reißleine gezogen und sich von ihrem Trainer Friedhelm Famulla getrennt, der ja bekanntlich in der kommenden Saison die Geschicke beim Gegner leiten wird. Als Famullas Nachfolger wurde kurzerhand Rainer Dismer, Fußball-Abteilungsleiter und Trainer der A-Junioren des JFV Weyhe-Stuhr, bis zum Saisonende installiert, ehe dann Thorsten Eppler übernehmen wird. Bei seinem Einstand durfte Dismer gegen erschreckend schwache Bramstedter gleich einen 3:0 (2:0)-Sieg bejubeln.

„Wir wollen bis zum Saisonende Vollgas geben und die bestmögliche Platzierung erreichen. Wir sind davon überzeugt, dass Friedhelm Famulla aufgrund der Tatsache, dass er uns am Saisonende ohnehin verlassen hätte und aufgrund der nicht mehr vorhandenen engen Bindung zur Mannschaft dieses nicht mehr vollumfänglich hätte leisten können und ein erfolgreicher Saisonabschluss in dieser Konstellation nicht mehr möglich war“, begründete Lahausens Team-Koordinator Jens Lohmann die vorzeitige Trennung. „Diese Entwicklung zeichnete sich nach der Niederlage in Neuenkirchen in der vergangenen Woche ab. Die Verantwortlichen wollten ein Zeichen setzen, der Mannschaft signalisieren, das die Saison noch keinesfalls vorbei ist. Den Aufstieg können wir zwar nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, dennoch ist noch alles möglich“, hat Dismer das Thema Bezirksliga noch nicht abgehakt. Den ersten Schritt zur erfolgreichen Aufholjagd machten die Lahauser gegen die Bramstedter und beendeten ihre Sieglosserie aus zuletzt drei Niederlagen und einem Remis. Im vom Dismer bevorzugten 3-5-2-System ließen die Gastgeber nur äußerst wenig zu. Lediglich in den ersten Minuten spürte man aufseiten der Platzherren die Verunsicherung der vergangenen Wochen. Julio-Cesar Martin Hinze flankte auf Justus Stucke, dessen Kopfball Lahausens Torhüter Felix Eichhorn nur mit Mühe und erst im Nachfassen parieren konnte (4.).

Eine unterirdische Leistung

Nach dieser brenzligen Situation übernahmen die Lahauser unter den Augen des Aufstiegskonkurrenten TSV Okel, von denen Trainer Lutz Schröder und einige Spieler den Weg nach Weyhe gefunden hatten, die Initiative. Nach einem Freistoß von Hussien Zabad schoss Moritz Anton noch vorbei (15.), doch schon bald brachte ein weiterer Angriff den gewünschten Erfolg. Jean-Charles Luyindula legte von der rechten Seite zu Tobias Marquardt auf, der zur Führung ins flache Eck traf (18.). Zwei Minuten später vergab Luyindula nach Zuspiel von Tarek Azeldin eine weitere Riesengelegenheit, bei der es eigentlich schwieriger war, vorbei anstatt ins Tor zu treffen. Die Bramstedter präsentierten sich weiter unterirdisch. „Es war ein Tag zum Vergessen. Wir haben alles vermissen lassen“ bilanzierte Jan Lehmkuhl. Arbeitsverweigerung und Angsthasen-Fußball waren weitere Begriffe, die der enttäuschte Bramstedter Trainer verwendete. Mit einem tollen Heber sorgte Anton nach einem langen Ball von Marquardt für den 2:0-Pausenstand (27.). Den dritten Treffer besorgte wiederum Marquardt, der einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Tobias Heinsen hatte zuvor Anton zu Fall gebracht (64.). Pech hatten die Gäste bei einem Kopfball von Christian Langer, der an den Innenpfosten sprang und dann von Torhüter Felix Eichhorn geklärt wurde (69.).