Lahausens Moritz Drescher (links) wirbelte die Abwehr des TSV Barrien gehörig durcheinander. (Vasil Dinev)

Der TSV Weyhe-Lahausen hat sich durch den deutlichen 5:1 (1:0)-Erfolg gegen den TSV Barrien in der Fußball-Kreisliga Diepholz auf den zweiten Tabellenrang vorgeschoben. Trotz des hohen Sieges war Trainer Thorsten Eppler nicht ganz zufrieden, weil „wir in der zweiten Halbzeit 30 Minuten lang aufgehört haben, Fußball zu spielen.“

Davon war im ersten Abschnitt allerdings nichts zu sehen. Von der ersten Sekunde an gaben die Hausherren gegen den Aufsteiger den Ton an und besaßen gleich die erste nennenswerte Chance. Doch nach einer Flanke von Torben Hellmuth brachte Dominik Pascal Peter Mahn das Spielgerät nicht im Tor unter (1.). Besser machte er es in der 28. Minute: Nach Vorarbeit von Moritz Drescher scheiterte er erst am gegnerischen Keeper, doch im zweiten Versuch lag der Ball in den Maschen.

Die Gäste blieben auch in der Folge ihrer Taktik treu. Sie waren eher defensiv ausgerichtet und versuchten, immer wieder Nadelstiche zu setzen. Doch echte Offensivbemühungen waren nur von den Hausherren zu sehen. So kurz vor dem Pausenpfiff, als Drescher aus acht Metern einen Kopfball neben das Gehäuse setzte (43.). „Wir hätten zur Pause schon viel höher führen müssen“, seufzte Eppler.

Turbulenter ging es im zweiten Durchgang zu. Zunächst erhöhte der TSV Weyhe-Lahausen durch Tarek Azeldin auf 2:0 (48.). „Doch danach haben wir das Spiel schon als gewonnen abgestempelt. Wir sind in Passivität verfallen“, bemängelt Eppler. Nun keimte beim TSV Barrien, der in der 73. Minute den Anschlusstreffer erzielte, neue Hoffnung auf. Seine Schützlinge seien nicht mehr wirklich in die Zweikämpfe gekommen, monierte Eppler. Für die Entscheidung sorgte schließlich Hussein Zabad. Der Offensivakteur traf nach Freistoß-Vorlage von Kevin Gibek zum 3:1 (85.). Der TSV Barrien wehrte sich zwar mit seinen Mitteln weiterhin tapfer, musste aber durch Marcel Westpfahlen (90.) und Silviu-Cornel Hadär (90.+2) noch zwei weitere Gegentore schlucken.

TSV Weyhe-Lahausen - TSV Barrien 5:1 (1:0)

TSV Weyhe-Lahausen: F. Eichhorn – Hadär, Kirsch, T. Eichhorn (46. Westpfahlen), Jacobi, Berendt, Mahn, Drescher (58. Zabad), Azeldin (68. Köster), Gibek, Hellmuth

TSV Barrien: Bries – Petersen, Huntemann (54. Mahamud), Glander, A. Hassan, S. Hassan, Babel (55. Nienaber), Mahmoud, Ali Omar, Yildirim (37. Abdi), Beneke

Tore: 1:0 Dominik Pascal Peter Mahn (28.), 2:0 Tarek Azeldin (49.), 2:1 Mahamed Ahmed Mahamud (73.), 3:1 Hussein Zabad (85.), 4:1 Marcel Westpfahlen (90.), 5:1 Silviu-Cornel Hadär (90.+2) KLI