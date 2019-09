Seevetal. Der Knoten ist endlich geplatzt! Die B-Juniorinnen des TSV Weyhe-Lahausen sind nun auch in der Fußball-Niedersachsenliga angekommen. Am dritten Spieltag heimsten die Mädels von Trainer Max Hurdalek mit einem 2:0 (0:0) beim VfL Maschen den ersten Sieg der laufenden Saison ein.

„Der Sieg geht total in Ordnung. Über die ganze Spielzeit weg hatten wir mehr Ballbesitz und Chancen“, konstatierte Hurdalek voller Zufriedenheit. Dennoch machten die Hausherrinnen dem TSV das Leben schwer. Denn der VfL Maschen, bis dato ebenfalls ohne Sieg, kam vor allem über die Physis und attackierte die Schützlinge von Hurdalek bereits sehr früh. Im eigenen Ballbesitz operierte Maschen vermehrt mit langen Bällen auf die schnellen Stürmerinnen. Mit der Zeit kamen die Gäste immer besser damit klar und fanden ihrerseits in die Partie. Mehrmals kombinierte sich der TSV Weyhe-Lahausen gefährlich nach vorne, nur im Abschluss fehlte das Quäntchen Glück. „Da müssen manche Spielerinnen noch an ihren Nerven arbeiten“, meinte der Übungsleiter bezüglich der Torschusspanik.

Mit vielen eng geführten Zweikämpfen ging es im zweiten Abschnitt weiter. Das Geschehen spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. „Wir haben uns gegenseitig die Räume weggenommen“, so Hurdalek, der immer wieder mitansehen musste, wie seine Mädels das eine oder andere Mal ins Abseits liefen. „Das müssen wir unbedingt verbessern. Im Training werden wir daran arbeiten.“

Weiterhin sahen die Zuschauer ein Spiel auf ein Tor, weil der VfL Maschen in der Offensive kaum präsent war. Dagegen kombinierten sich die Gäste immer häufiger gefällig nach vorne. So zum Beispiel in der 67. Minute, als sie sich auf dem rechten Flügel durchsetzten und eine Flanke nach innen schlugen. Aus dem Zweikampf heraus sprang der Ball an die Hand einer Maschener Spielerin. Die Schiedsrichterin entschied sofort auf Strafstoß. Nina Hurdalek übernahm die Verantwortung und vollstreckte eiskalt zum 0:1.

Nur wenig später war die Messe dann auch gelesen. Denn einen perfekt ausgespielten Konter vollendete Finja Stange zum 0:2 (73.). Zwar wurden die Gastgeberinnen bei zwei Ecken in der Schlussphase noch mal gefährlich, doch zum Tor langte es nicht mehr. „Wir haben uns endlich mal für eine ordentliche Leistung belohnt“, freute sich Trainer Hurdalek. „Das gibt uns jetzt bestimmt Auftrieb für die kommenden Spiele.“