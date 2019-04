Neuenkirchen/Lahausen. Nach dem Abpfiff herrschte ziemliche Stille in der Kabine des TSV Weyhe-Lahausen, die Spieler saßen da mit leeren Blicken. Denn der Fußball-Kreisligist musste einen Rückschlag, vielleicht sogar schon das Aus im Aufstiegsrennen hinnehmen. Das Team verlor beim TV Neuenkirchen einigermaßen überraschend mit 0:1 (0:0). Nur einen Punkt holte Lahausen aus den letzten vier Spielen, zu wenig für ein Spitzenteam.

Der Trend ist gerade nicht der Freund der Mannen um Trainer Friedhelm Famulla. Es ist genau diese Entwicklung, die neben dem Punkterückstand für Skepsis beim Coach sorgt. Noch sieben Mal wird Famulla an der Außenlinie stehen. Dem Vernehmen nach soll sein Vorgänger Thorsten Eppler ab Juli auch wieder sein Nachfolger auf der Bank des TSV werden. „Wir hatten deutliche Feldvorteile und die besseren Chancen“, so Famulla. „Aber Neuenkirchen hat kämpferisch alles gegeben.“

Marquardts Pfostenpech

Unvermögen und Pech gingen Hand in Hand bei den Offensivszenen der Lahauser. Auch wegen des holprigen Platzes versuchten es die Gäste immer wieder mit langen Bällen – das sorgte nicht gerade für Präzision. Chancen gab es dennoch: Tobias Marquardt traf den Außenpfosten (23.) und Dominik Lindenborn scheiterte am wiederholt glänzend reagierenden TVN-Keeper Alexander Poda (28.). Neben Lindenborn hatte Famulla mit Christian Wiesner und dem sehr agilen Tarek Azeldin drei Spitzen aufgeboten. Das Signal war deutlich, Famulla wollte auf Sieg spielen und so den Anschluss an Platz zwei halten.

Der TVN konterte immer wieder, das Spiel hatte einige Torszenen. Hassan Ibrahim traf per Kopf zum Tor des Tages (62.). Zuvor war Lahausen bestens aus der Halbzeit gekommen, doch Azeldin und Marquardt scheiterten binnen 180 Sekunden an Poda (56., 58.). Der eingewechselte Jean-Charles Luyindula sorgte für noch mehr Druck der Lahauser. Doch die Bemühungen schwanden, der TVN kämpfte weiter und spielte die Uhr runter. Letztlich reichte es für den TSV Weyhe-Lahausen nicht mal mehr zum Unentschieden.