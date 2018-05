Auch Klaus Müscher vom Barrier TC ließ sich das Turnier seines Vereins nicht entgehen und schlug bei der Veranstaltung, die viel Lob erhielt, auf. (Jonas Kako)

Barrien. Wie schon im Vorjahr können die Veranstalter des Barrier TC wieder auf ein gelungenes Pfingstturnier zurückblicken. Da auch das Wetter mitspielte, lief alles wie geplant. Etwas getrübt wurde die Stimmung nur durch ein überschaubares Teilnehmerfeld. „Da hatten wir schon auf deutlich mehr Resonanz gehofft und sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben“, gab Klaus-Dieter Eiseler zu, hatte aber einen Erklärungsansatz parat: „Zeitgleich zu unserem Turnier fand in Hannover ebenfalls ein Altersklassenturnier statt. Da haben wir erstmals negative Auswirkungen des Zusammenschlusses der Tennisverbände Bremen und Niedersachsen hautnah miterlebt. Unser Turnier war rechtzeitig angesetzt, sodass in Hannover gar kein Turnier hätte stattfinden dürfen. Es ist natürlich kontraproduktiv, wenn zwei Turniere zeitgleich ablaufen und sich gegenseitig die Teilnehmer klauen.“

So wurden in Barrien kurzerhand Altersklassen zusammengelegt, um einige Konkurrenzen vernünftig austragen zu können. Als Höhepunkte des Turniers nannte Klaus-Dieter Eiseler die Endspiele in den Altersklassen Damen 40 und Herren 60: „Das war schon ein tolles Niveau und für die Zuschauer sehr schön anzusehen.“ Bei den Damen 40 setzte sich Annette Hofmann (TC BW Varrel) knapp in drei Sätzen gegen Katrin Dickhuth vom Stader TC durch. Die Konkurrenz der Herren 60 gewann Josef Ried (Tennis 65 Eschborn) durch einen Finalsieg gegen Klaus Hundrieser (TC Falkenberg). Horst Schwering vom Nindorfer TC entschied die Nebenrunde für sich.

Auch die Gastgeber vom Barrier TC standen ganz oben auf dem Treppchen. So behauptete sich Paul Lübbe im vereinsinternen Endspiel der Altersklasse Herren 70 gegen Jupp Kalvelage.

In der einzigen Doppelkonkurrenz Damen 40 sicherten sich Carola Eiseler und Claudia Schröder den Sieg. Eine kleine Vereinsmeisterschaft des Barrier TC gab es im Einzel bei den Damen 55. Carola Eiseler gewann ihre drei Duelle und lag damit auf Platz eins. Ihr folgten Sabine Kaehler und Claudia Schröder. Die weiteren Sieger: Marc-Oliver Cyganek (TC Nikolausdorf-Garrel, Herren 40) und Telsche Andree (Spielvereinigung Blankenese, Damen 65). Viel Lob erhielten die Veranstalter nach dem Turnier von den Teilnehmern. „Es sind die Kleinigkeiten, die unser Turnier ausmachen. In der Altersklasse Herren 70 hat mit Wolfgang Reinhardt vom SV Arnum ein 84-Jähriger gezeigt, dass man auch im hohen Alter noch Tennis spielen kann. Beim toll organisierten Kuchenbuffet konnten sich dann alle wieder stärken“, berichtete Klaus-Dieter Eiseler, der einen großen Dank an alle Sponsoren richtete und ein weiteres Pfingstturnier im kommenden Jahr in Aussicht stellte.