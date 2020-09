Lena Isabel Gurka vom TuS Varrel sprang 4,40 Meter weit. (Christiane Golenia)

Syke. Kurzfristig hatten sich die Leichtathleten des TuS Syke bereit erklärt, als Ausrichter für die Mehrkampf-Kreismeisterschaften einzuspringen. Das Organisationsteam mit Johannes Keese und Melanie Meyer an der Spitze leistete dabei ganze Arbeit am Wochenende. Die Titelkämpfe waren eine gelungene Veranstaltung von Athleten für Athleten.

Ganz sicher wussten die jungen Aktiven gar nicht, dass etliche Spitzenathleten vergangener Tage für sie im Hachestadion im Einsatz waren. Birte Hartje war sich nicht zu schade, stundenlang den Sand in der Weitsprunggrube zu harken, Mareike Witt kümmerte sich um die Werfer, der Sulinger Volker Nitsch fungierte als Starter. Und dann war da auch Holger Geffers. Der Paralympics-Teilnehmer von 1996 trainiert mittlerweile beim TuS rund 30 Schüler und Schülerinnen im Alter bis zu 13 Jahren. Etliche von ihnen, darunter auch Sohn Lando, zählten am Ende zu den Medaillengewinnern.

Auch Sigrun Steinmetz, erste Vorsitzende des TuS Syke, packte bei diesem ersten Bahnsportfest in Syke nach 29 Jahren Pause mit an. Und versprach: „Natürlich wird es im Hachestadion auch künftig wieder Leichtathletik-Wettkämpfe geben."

Corona macht sich bemerkbar

Die Corona-Pandemie ließ sich in Syke nicht ganz ausblenden. Eine Siegerehrung mit Abstand – gewöhnungsbedürftig für die Zuschauer ebenso wie für die jungen Kreismeister, die sich ihre Medaillen selbst nehmen und umhängen mussten. Aufgrund der Coronafälle an Schulen der Gemeinde Stuhr hatten die Verantwortlichen des FTSV Jahn Brinkum und des LC Hansa Stuhr die Teilnahme etlicher Kinder vorsichtshalber zurückgezogen.

Trotz der kühlen Witterung in Syke gab es etliche sehr gute Ergebnisse, vor allem bei den U 14-Mädchen. Lena Isabel Gurka (W 13) vom TuS Varrel weihte die neue Hochsprunganlage mit überquerten 1,45 Metern ein, sprang zudem gute 4,40 Meter weit und wurde damit Kreismeisterin im Drei- und Vierkampf. In Abwesenheit von Carolin Evers (Stuhr) und Lynn Michelmann (Asendorf), die zur Kadersichtung in Hannover weilten, sicherte sich Felicia Schütte (TSV Asendorf) den Titel im Dreikampf der W 12. Yfke Nordmeyer, der mit 4,37 Metern ein Riesensatz im Weitsprung gelang, gewann den Vierkampf. In der U 12 bewiesen die Stuhrerin Lina Maditha Heidemann (W 11) und Carla Brüns aus Mellinghausen (W 10) im Hochsprung mit 1,30 bzw. 1,20 Metern ihr Talent.

Wilhelm verpasst Kreisrekorde

Bei den Jungen sicherten sich Kimi Fischer (TSV Mellinghausen) und René Meißner (TuS Sulingen) überlegen beide Titel in der M 13 beziehungsweise M 12. Johannes Wilhelm (LC Hansa Stuhr) verfehlte in der M 10 knapp die Kreisrekorde im Drei- und Vierkampf.

Durch die coronabedingten Einschränkungen im Wettkampfbetrieb gab es in dieser Saison nur wenige Startgelegenheiten für Langstaffeln. Die wohl letzte Chance des Jahres für ein Rennen über 3x800 Meter der U 14 nutzten die Brinkumerinnen Friedrike Pieper, Leonie Winkelmann und Fee Marie Leiko. Mit ihrer Zeit von 8:14,25 Minuten sorgten sie zum Abschluss der Wettkämpfe für ein Topergebnis.

Weitere Informationen

Ergebnisse

Kreismeisterschaften Mehrkampf und Langstaffeln der KLV Diepholz und Nienburg

Männliche Jugend U 14

3x800 Meter: 1. TuS Syke (Mamarvar, Ruff, Dierks) 9:39,50 min, 2. TuS Sulingen 10:11,81.

Dreikampf (75 Meter/Weitsprung/Ballwurf): M 13: 1. Kimi Fischer (TSV Mellinghausen) 1113 Punkte (10,97 sec-3,41 m -45,00 m), 2. Alexander Schmidt (TuS Sulingen) 956, 3. Jannes Hake (TSV Mellinghausen) 946. M 12: 1. René Meißner (TuS Sulingen) 1136 (11,51-4,32-39,50), 2. Arve Hoffmann (FTSV Jahn Brinkum) 1063, 3. Lelf Braun (TSV Lemke) 1011. Mannschaft: 1. TuS Syke (Ruff, Geffers, Dierks, Schwientek, Mamarvar) 4166 Punkte. Vierkampf (75 Meter/Weitsprung/Hochsprung/Ballwurf): M 13: 1. Kimi Fischer 1431 Punkte (10,97-3,41-1,20-45,00), 2. Alexander Schmidt 1185, 3. Jannes Hake 946. M 12: 1. René Meißner 1454 (11,51-4,32-1,20-39,50), 2. Johannes Meyer (TSV Asendorf) 1142, 3. Lewin Sieber (TuS Sulingen) 602.

Weibliche Jugend U 14

3x800 Meter: 1. StG Brinkum-Asendorf (Pieper, Winkelmann, Leiko) 8:14,25, 2. TuS Syke 9:41,62.

Dreikampf: W 13: 1. Lena Isabel Gurka (TuS Varrel) 1309 (11,13-4,40-32,50), 2. Jolina Marie Tinnemeyer (TuS Sulingen) 1263, 3. Mette Stappmann (TuS Varrel) 1128. W 12: 1. Felicia Schütte (TSV Asendorf) 1288 (11,04-3,97-35,00), 2. Sara Bräuer (FTSV Jahn Brinkum) 1195, 3. Yfke Nordmeyer (TSV Asendorf) 1188. Vierkampf: W 13: 1. Lena Isabel Gurka 1784 (11,13-4,40-1,45-32,50), 2. Larissa Peter (TSV Mellinghausen) 1375. W 12: 1. Yfke Nordmeyer 1569 (11,47-4,37-1,30-23,00).

Männliche Jugend U 12

3x800 Meter: 1. TuS Sulingen (Rotärmel, Schmidt, Ripke) 10:30,62.

Dreikampf (50 Meter/Weitsprung/Schlagball): M 11: 1. Fredrik Arend (TuS Steyerberg) 1013 (8,13-3,91-36,50), 2. Jannis Volkmann (TuS Syke) 945, 3. Julius Schmidt (TuS Sulingen) 935. M 10: 1. Johannes Wilhelm (LC Hansa Stuhr) 1021 (8,33-3,79-42,50), 2. Tom Rosemann (FTSV Jahn Brinkum) 860, 3. Lias Ripke (TuS Sulingen) 858. Vierkampf (50 Meter/Weitsprung/Hochsprung/Schlagball): M 11: 1. Julius Schmidt 1194 (8,82-3,77-1,10-37,50), 2. Maximo Hesse (TSV Asendorf) 1092, 3. Daniel Rotärmel (TuS Sulingen) 1084. M 10: 1. Johannes Wilhelm 1310 (8,33-3,79-1,15-42,50), 2. Lias Ripke 1025.

Weibliche Jugend U 12

3x800 Meter: 1. FTSV Jahn Brinkum I (Westphal, Gyurcsik, Bensing) 9:14,87, 2. FTSV Jahn Brinkum II 9:35,21, 3. LC Hansa Stuhr 9:53,25.

Dreikampf: W 11: 1. Johanna Westphal (FTSV Jahn Brinkum) 1240 (7,68-3,99-28,00), 2. Zoe Marie Bergmann (FTSV Jahn Brinkum) 1095, 3. Anna-Lena Gyurcsik (FTSV Jahn Brinkum) 1085. W 10: 1. Vivien Wäsch (LC Hansa Stuhr) 1045 (8,69-3,30-28,50), 2. Emma Hillmann (MTV Bücken) 974, 3. Merle Ruff (TuS Syke) 935. Mannschaft: 1. FTSV Jahn Brinkum (Westphal, Bergmann, Gyurcsik, Velten, Schulz) 5461, 2. TSV Asendorf 4486, 3. TuS Syke 4423. Vierkampf: W 11: 1. Lina Maditha Heidemann (LC Hansa Stuhr) 1463 (8,38-3,73-1,30-24,00), 2. Charlotte Caroline Schnelle (TuS Sulingen) 1326, 3. Mia-Sophie Sitima Vieira (LC Hansa Stuhr) 1123. W 10: 1. Carla Brüns 1206 (8,88-3,03-1,20-20), 2. Mariella Köhn (TSV Mellinghausen) 998, 3. Jolina Fischer (TSV Mellinghausen) 951