Kirchdorf/Sudweyhe. Der Knoten will nicht platzen: Fußball-Bezirksligist TuS Sudweyhe hat die zweite Niederlage in Folge kassiert und wartet nach dem 1:2 (0:1) beim TuS Kirchdorf weiter auf den ersten Pflichtspielsieg des Jahres. Nur noch fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang – und doch machte der Auftritt Mut.

Denn die Gäste-Elf zeigte das, was sich die Verantwortlichen um Trainer Christian Mach erhofft hatten: Einsatzwillen, Leidenschaft und Kampfgeist. Mit diesen Tugenden und vor allem auch im ersten Durchgang durchaus gutem Fußball erspielte sich Sudweyhe ein deutliches Übergewicht und ein klares Chancenplus. „Die Jungs haben in den ersten 30 Minuten stark gespielt. Das Einzige, was gefehlt hat, war ein Tor“, erkannte Mach die guten Seiten, aber eben auch das entscheidende Problem: Der Ertrag fehlte. Zweimal verpasste Marvin Brüggemann die Führung, einmal Jason-Mark Traemann. Das rächte sich kurz vor der Pause, als Christoph Albers die von Christian Jeinsen trainierten Gastgeber nahezu aus dem Nichts in Front schoss (41.).

Dieser Schock saß tief – und dieser Schock wirkte nach: Kurz nach der Pause traf Albers erneut (47.). Nun wurde es ganz schwer für Sudweyhe. Die Gäste bewiesen Moral, die Einstellung stimmte, auch wenn es aus dem vielen Ballbesitz nicht mehr als der Anschlusstreffer durch Stephen Bohl heraussprang (76.), der sich noch die fünfte gelbe Karte und damit eine Sperre abholte. „Einen Punkt hätten wir mindestens mitnehmen müssen“, wusste auch Mach, auf dessen Team bereits am Dienstag die nächste Herausforderung wartet: Denn treffen die Grün-Weißen auf eigener Anlage auf den TSV Wetschen. Anstoß ist um 20 Uhr.