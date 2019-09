Sudweyhes Jan Kaufmann feierte mit seinem Team den ersten Heimsieg. (Mentrup)

Sudweyhe. „Wir haben einen ganz schlechten Tag erwischt. Es war unser mit Abstand schlechtestes Spiel in dieser Serie“, sparte Andreas Weger, Coach des Fußball-A-Junioren-Landesligisten TuS Sudweyhe, nicht mit Kritik. Trotzdem reichte es für den Neuling zum ersten Heimerfolg, auch weil sich Jan-Niklas Bahll beim 2:1 (1:1) zweimal als sicherer Schütze vom Elfmeterpunkt erwies.

Die erste Torchance in einer von viel Mittelfeldgeplänkel geprägten ersten Halbzeit gehörte den Gastgebern: Fynn Seidel schlug einen Freistoß auf Mika Bade, doch der köpfte lediglich an den Außenpfosten (13.). Die feldüberlegenen Hamelner erzielten in der 37. Minute den Führungstreffer. Die Sudweyher verloren einen Zweikampf, den anschließenden Flankenball schob Mohammed Avci in die Maschen. Mit dem Pausenpfiff gelang den Platzherren der Ausgleich: Jonas Grund spielte in den Lauf von Stürmer Dilcan Ablak, der den gegnerischen Torwart Kevin Neubauer umspielte und dann von diesem gelegt wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Bahll sicher zum 1:1 (45.).

Wenige Augenblicke nach dem Wiederanpfiff mussten die Sudweyher die nächste Schrecksekunde überstehen, doch nach einem langen Ball beförderten die Gäste das Leder aus fünf Metern Entfernung über den Querbalken (46.). Starke Nerven bewies Bahll dann zum zweiten Mal in der 73. Minute. Nach einem Eckball von Grund wurde der Kopfball von Seidel mit der Hand abgewehrt. Bahll verwandelte daraufhin auch den zweiten Elfmeter. Kurz vor dem Abpfiff köpfte ein Hamelner freistehend über das Tor (90.). „Wir sind trotz schlechter Leistung als Sieger vom Platz gegangen“, resümierte Weger.