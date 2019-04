Nicht nur defensiv eine Bank, sondern auch offensiv erfolgreich: Sudweyhes Fabian Meyer. (Michael Braunschädel)

Sudweyhe. Christian Mach lächelte. Endlich wieder, wollte man fast sagen. „Die Erleichterung ist natürlich groß“, atmete der Trainer des TuS Sudweyhe nach dem ersten Sieg des Jahres in der Fußball-Bezirksliga auf. Mit dem 3:1 (0:0) gegen den TSV Wetschen in der vorgezogenen Partie verschafften sich die Grün-Weißen Luft im Kampf gegen den Abstieg und bauten ihren Vorsprung auf den Relegationsrang auf acht Zähler aus.

Sehr wichtig sei der Sieg gewesen, machte Mach deutlich, aber auch genau so verdient. „Wir haben so gut gespielt wie in der ersten Hälfte in Kirchdorf, aber dieses Mal haben wir uns dafür auch belohnt“, freute sich der Trainer über den engagierten Auftritt, der seiner Elf auch drei Punkte bescherte. „Wir hatten eine gute Körpersprache und eine große Präsenz“, nannte er zwei Hauptgründe für den Sieg. Nach einem Schreckmoment nach nur elf Sekunden, als Erdal Ölge nach einem Diagonalball Nils Ungers auf die rechte Wetschener Offensivseite und einem Pass in den Rücken der Abwehr nur den linken Pfosten traf, waren die Gastgeber sofort wach. „Da geht dir natürlich erst einmal die Pumpe“, wusste Mach, dass die Mission, den ersten Sieg des Jahres einzufahren, mit dem rekordverdächtig schnellen Rückstand wohl deutlich schwieriger geworden wäre. Dass aber auch die Gastgeber direkt gut im Spiel waren, zeigten sie nur eine knappe Minute später, als Marvin Brüggemann im Anschluss an eine kluge Spielverlagerung auf die linke Seite und einen Querpass von Yannik Meier in den Ball grätschte, ihn aber nicht an Schlussmann Lukas Weyer vorbei bugsieren konnte (2.). Der Auftakt war vielversprechend.

Danach beruhigte sich die Partie. Sudweyhe war gut organisiert, machte mit Jan-Ove Bäker, Lars-Hendrik Hasselbring und Malte Pirngruber das Zentrum zu und schränkte so den Wirkungskreis der Schlüsselspieler Erdal Ölge und Nils Unger entscheidend ein. „Wir haben in den richtigen Momenten zugepackt und Wetschens Kombinationsspiel sofort unterbunden“, fand Mach lobende Worte für die Defensivarbeit seiner Mannschaft. Wetschen fand wenige Lücken, kam dementsprechend kaum einmal zum Abschluss. Im Aufbau spielten die Gäste dagegen einige Male mit dem Feuer, zögerten Abspiele hinaus und gerieten damit früh unter Druck. Sudweyhe gewann einige Bälle tief in der TSV-Hälfte, schlug daraus im ersten Durchgang allerdings kein Kapital. Ein Abschluss von Maik Behrens nach Vorarbeit des enorm fleißigen Marvin Brüggemann flog einen guten Meter über das Tor (37.), Jan-Ove Bäker verpasste derweil den richtigen Moment für das Abspiel auf den mitgelaufenen Nico Riekers. Sudweyhes Nummer zehn hätte auch selbst abschließen können (39.). So aber versandete die Aktion.

Die Grundtugenden aber stimmten aufseiten der Gastgeber. Sie hauten sich rein, ohne die Übersicht oder die Ordnung zu verlieren. Dafür belohnten sie sich nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff. Nicht so schnell wie Wetschen im ersten Durchgang tauchten die Sudweyher im Strafraum der Gäste auf, dafür aber umso erfolgreicher: Nach einer Hereingabe von der linken Seite markierte Maik Behrens den wichtigen Führungstreffer (46.). „Maik kommt immer besser in Fahrt. Er hat einige Spiele gebraucht, aber man hat schon in Kirchdorf deutlich gesehen, dass es bei ihm immer mehr bergauf geht“, lobte Mach den Rückkehrer, der sich vor allem als Verbindungsspieler hervortat. Immer wieder machte er Bälle gut fest, sodass seine Mitspieler nachrücken konnten, und verteilte sie danach gut.

Sein Tor gab den Sudweyhern sichtlich Auftrieb. Sie strahlten mehr Sicherheit aus und sorgten mit einer Standardsituation für die Vorentscheidung: Nach einer Ecke war Verteidiger Fabian Meyer zur Stelle – 2:0 (56.). „Ich denke, Fabians Tor wird in der Kabine ordentlich gefeiert werden“, lachte Mach – schließlich war es der erste Saisontreffer des 24-Jährigen, der auch in seinem Hauptaufgabengebiet zu überzeugen wusste. „Er hat alles wegverteidigt“, registrierte Mach zufrieden. Er hatte seine Elf in der Kabine gelobt – und offenbar die richtigen Worte gefunden. Sehr konzentriert strebten die Gastgeber dem Sieg entgegen, ehe es nach der Gelb-Roten Karte gegen den eingewechselten Martin Kaiser wegen wiederholten, vor allem aber unnötigen, Foulspiels noch einmal eng wurde (86.). Tatsächlich brachte Hinnerk Mittendorf Wetschen noch einmal heran (90.+2). Doch der Schlussakt blieb den Gastgebern vorbehalten: Maik Behrens eroberte den Ball auf der rechten Seite, schüttelte auf dem Weg in den Strafraum zwei Gegenspieler ab und schloss wuchtig und erfolgreich ab. Ein Tor, das all die Entschlossenheit der Sudweyher perfekt widerspiegelte (90.+4).