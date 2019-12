Brachten den Erfolg zurück zum TuS: Sven Helms (l.) und Benjamin Jacobeit. (Vasil Dinev)

Sudweyhe. Für den TuS Sudweyhe war die Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga mit Höhen und Tiefen behaftet. Nur sehr schwerfällig fanden die Grün-Weißen in die neue Spielzeit, weshalb Trainer Christian Mach und der Verein auch nach dem sechsten Spieltag getrennte Wege gingen. Die neue Hoffnung, das Trainerduo Benjamin Jacobeit und Sven Helms, schlug auf Anhieb ein. Der TuS Sudweyhe startete eine Erfolgsserie, katapultierte sich so aus dem Tabellenkeller hinein in die obere Tabellenhälfte.

Dabei startete das Duo mit dem Ziel, nicht auf einem Abstiegsplatz zu überwintern. „Wir wussten vorher schon, dass die Mannschaft besser ist, als es der Tabellenplatz aussagt“, betonte Jacobeit, der zusammen mit Helms das Ruder herumreißen konnte. Nach 17 Begegnungen stehen die Grün-Weißen mit 27 Punkten auf dem sechsten Rang, die direkten Abstiegsränge sind 15 Punkte entfernt. „Dass es dann so gut läuft, damit hätten wir auch nicht unbedingt gerechnet. Doch die Mannschaft konnte unsere Spielweise schnell verinnerlichen, hat eine sehr positive Entwicklung genommen“, unterstrich Jacobeit. Und zwar setzte der junge Übungsleiter zusammen mit seiner rechten Hand Helms auf eine offensive Taktik. Mit Ballbesitz-Fußball gelangte der TuS Sudweyhe zum Erfolg. „Wir wollen dem Ball nicht hinterherlaufen, sondern das Heft selbst in die Hand nehmen. Die Jungs sollen immer agieren und nicht reagieren müssen“, beschreibt Jacobeit seinen Spielstil. Das Ergebnis davon: Die Grün-Weißen blieben neun Spiele in Serie ungeschlagen. Erst der SV Heiligenfelde konnte den TuS mit einem 2:0 stoppen. „Und selbst da haben wir wahrlich kein schlechtes Spiel gemacht“, nahm Jacobeit seine Spieler in Schutz.

Wenn es so prächtig läuft, sind dann überhaupt Veränderungen im Kader notwendig? „Zur neuen Saison wird auf jeden Fall was passieren, da sind wir schon in Gesprächen“, sagt Jacobeit. Doch jetzt in der Winterpause sollte kein Spieler von extern dazukommen. „Wir wollen lieber die Zusammenarbeit mit der zweiten Mannschaft intensivieren. Außerdem werden einige Langzeitverletzte auch zurückkehren. Das gibt uns noch mal mehr Flexibilität.“ Ebenfalls bei den A-Junioren sieht der Coach einige interessante Talente. Ab und zu trainiert sogar schon ein Youngster bei der ersten Herren mit. „Dort steckt eine Menge Potenzial. Und dann wollen wir natürlich auch erst in den eigenen Reihen nach Verstärkungen suchen, bevor wir von außerhalb jemanden dazuholen“, meint Jacobeit.

Platz sechs nach 17 Spieltagen. Wohin kann die Reise für den TuS Sudweyhe in der Rückrunde noch gehen? Welche Ziele setzt sich das Trainergespann noch? Jacobeit erklärt: „Die Ziele kommen alle aus der Mannschaft und bleiben intern. Dabei geht es um das Training, die Platzierung in der Tabelle und die Entwicklung der einzelnen Spieler.“ Für den Übungsleiter gehe es in Zukunft darum, die Mannschaft auf ein höheres Niveau zu bringen und irgendwann dauerhaft oben mitzuspielen. „Wir wollen auch in der Restrunde jedes Spiel gewinnen. Egal, gegen wen es dann geht. Und das mit unserer offensiven Spielweise.“