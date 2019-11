Eduard Scharf hat sich vor allem einer Sache verschrieben: der Entwicklung seiner Mannschaft. In dieser Hinsicht war das Spiel seines TuS Sudweyhe II beim SV Friesen Lembruch am Donnerstagabend in der Fußball-Kreisliga Diepholz allerdings ein verlorenes. „An Fußballspielen war nicht zu denken. Da ging es nicht um Systemfußball, Pressing oder sonst etwas. Es war einfach nur ehrliche Arbeit gefragt“, schilderte Scharf den Rahmen der Partie. Seine Elf zeigte, dass sie auch diese etwas gröbere Klinge führen kann: Mit 3:0 (2:0) behielt sie die Oberhand und setzte sich im oberen Drittel der Liga fest.

Schon die Ansetzung hatte den Sudweyhern nicht geschmeckt, konnten sie unter der Woche erst eine halbe Stunde vor Spielbeginn im rund 70 Kilometer entfernten Lembruch aufschlagen. Darüber hinaus fehlten einige Leistungsträger, die Partie fand zudem auf dem Trainingsplatz statt, der nach den Regenfällen der vergangenen Wochen freilich nicht im besten Zustand war. Die Begleitumstände waren also eher suboptimal. „Darauf muss man sich dann einfach einstellen, auch wenn es keinen Spaß macht“, meinte Scharf, der fast ausschließlich lange Bälle sah. „Die Mittelfeldspieler müssen jetzt wahrscheinlich alle eine Nackenstütze tragen“, frotzelte er nach dem Spiel, das sich ausschließlich über den Kampf definierte. Mann-gegen-Mann-Duelle, mit aller Macht auf den zweiten Ball gehen – das waren die Erfolgsrezepte.

In dieser Hinsicht waren die Sudweyher die stärkere Mannschaft, die aber auch von der individuellen Klasse des pfeilschnellen Doppeltorschützen Hannes Lüdeke und des umsichtigen Spielgestalters Daniel Koch, der für die wenigen fußballerischen Lichtblicke sorgte und an allen drei Treffern beteiligt war, profitierte. Deshalb war Scharf durchaus zufrieden. Seine Elf hatte aus dem, was möglich war, das Beste gemacht. Dabei hatte der TuS nicht immer im Ruf gestanden, auch die ekligen Spiele für sich entscheiden zu können.

Für den TuS steht am Sonntag, 12 Uhr, nun das Heimspiel gegen den TuS St. Hülfe-Heede an. An den Kontrahenten haben die Grün-Weißen nicht die besten Erinnerungen: Im Hinspiel kamen sie mit 0:6 zumindest ergebnistechnisch unter die Räder. „Da haben wir noch etwas gutzumachen“, weiß Scharf. Auf dem Kunstrasen kann er dann auch darauf hoffen, etwas mehr fußballerische Elemente von seiner Mannschaft zu sehen. Zumindest die Voraussetzungen sind dafür besser als am Donnerstag.

Weitere Informationen

SV Friesen Lembruch - TuS Sudweyhe II 0:3 (0:2)

TuS Sudweyhe II: Rajes – Srodka, Behrmann, H. Lüdeke, Bohl, Brown, Koch (81. Mäusel), Kaiser, Hasselbring, Ahrlich (56. D. Haider), Jacobs (73. Müller)

Tore: 0:1, 0:2 Hannes Lüdeke (23., 34./FE), 0:3 Alexander Koch (57./ET) THR