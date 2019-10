Sudweyhe. Auf eigenem Platz mussten sich die Kreisligafußballer des TuS Sudweyhe II dem SV Jura Eydelstedt mit 3:4 (2:3) geschlagen geben. TuS-Trainer Eduard Scharf sprach im Anschluss von „einer komplett unnötigen Niederlage. Wir haben uns die Dinger ja im Prinzip alle selbst reingehauen.“

Gegen tief stehende Gäste erzielte Max Jacobs per Kopf den Führungstreffer (25.). Anschließend verpassten es die Gastgeber allerdings, das 2:0 nachzulegen. Mit einem Doppelschlag innerhalb von wenigen Minuten durch Hendrik Eickhoff und Lars Brokering stellten die Gäste den Spielverlauf auf den Kopf (37., 45.). Nach dem Seitenwechsel legte Niklas Hiller mit einem sehenswerten Treffer zum 1:3 nach (59.).

Die Platzherren gaben sich jedoch nicht geschlagen. Mit einem Doppelpack sorgte Jonas Lüdeke für den Ausgleich (69., 84.). Doch die Freude über das 3:3 hielt nur wenige Momente lang an. Aus dem Anstoß heraus schlugen die Gäste das Spielgerät nach vorne. In der TuS-Defensive mangelte es an der nötigen Kommunikation zwischen Torhüter und Außenverteidiger, so dass ein als Rückpass gedachter Ball zur endgültigen Entscheidung ins verwaiste Tor trudelte (85.). „Im Grunde haben wir keine schlechte Leistung gezeigt, aber wenn man so viele Fehler macht, kann man kein Fußballspiel gewinnen“, ärgerte sich Eduard Scharf.