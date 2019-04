Neuenkirchen/Sudweyhe. Zu einem völlig verdienten 3:1 (0:0)-Auswärtssieg beim TV Neuenkirchen sind die Kreisligafußballer des TuS Sudweyhe II gekommen. TuS-Trainer Arne Janßen lobte vor allem die Einstellung seiner Mannschaft: „Endlich haben wir mal etwas mitgenommen aus Neuenkirchen. In den letzten Jahren haben wir uns hier immer den Schneid abkaufen lassen. Dieses Mal hatten wir eine optimale Körpersprache und haben voll dagegengehalten.“

Von Beginn an waren die Gäste richtig gut in der Begegnung und übernahmen die Spielkontrolle. Über eine bissige Zweikampfführung gewannen sie viele Bälle und ließen die Gastgeber nicht zum Zug kommen. Dennoch mussten sie auf das erste Tor bis nach dem Seitenwechsel warten: Den Führungstreffer erzielte Marcel Ahrens, als Hannes Lüdeke im Strafraum zu Fall gebracht wurde, der Schiedsrichter Patrick Köcher mit gutem Auge auf Vorteil entschied und Ahrens mühelos einschieben konnte.

Wenig später ertönte der Elfmeterpfiff dann aber doch, als erneut Lüdeke gelegt wurde. Der Gefoulte trat selbst zum Strafstoß an und verwandelte diesen zum 2:0 – der Sieg rückte in greifbare Nähe. Auf Querpass von Eike Dziuba erzielte Hannes Lüdeke dann sogar noch einen weiteren Treffer zur endgültigen Entscheidung. Nicht mehr ins Gewicht fiel der Ehrentreffer der Gastgeber in der Nachspielzeit durch einen verwandelten Foulelfmeter von Bjarne Rode. Ärgerlicher aus Sicht der Gäste war da schon die gelbrote Karte wegen wiederholten Foulspiels gegen Jonas Lüdeke (90.+3.).