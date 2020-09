Robin Engelhardt (rechts, im Duell mit Steffen Quast) markierte das 3:0 für den TuS Sudweyhe. (Vasil Dinev)

Sudweyhe. Marvin Zwiebler wird sich geärgert haben, als seine beiden Trainer Benjamin Jacobeit und Sven Helms die Mannschaftsaufstellung vorgelesen haben. Denn der Stürmer des TuS Sudweyhe war unter den ersten Elf nicht dabei. Er musste zunächst einmal auf der Ersatzbank schmoren. Umso heißer auf das Spiel gegen seinen Ex-Verein TSV Okel war er dann, als er in der 54. Spielminute eingewechselt wurde. Das Trainerduo bewies ein glückliches Händchen. Denn in der Drangphase des Gegners und nur 13 Minuten nach seiner Hereinnahme markierte Zwiebler das immens wichtige 2:0. Das war nicht das Ende der Geschichte. Auch in der Folge sorgte der ehemalige Okeler für ordentlich Dampf, weshalb der TuS Sudweyhe sich in einen kleinen Rausch spielte und schließlich mit 4:1 (1:0) zum Auftakt der neuen Bezirksliga-Saison gewann.

Nach einem deutlichen Erfolg sah es nach einer Stunde Spieldauer aber nicht aus. Wie erwartet bestimmten die Grün-Weißen das Spielgeschehen auf dem Rasen, doch der Underdog versteckte sich keinesfalls. Und hatte sogar die Führung auf dem Fuß, als Hasan Sabehaioun nach drei Minuten freistehend aus wenigen Metern nur TuS-Keeper Jannik Theiß anschoss. Mit der Zeit wurden die Gastgeber dann aber auch gefälliger, kombinierten sich das eine ums andere Mal gefährlich durch. Vor allem die langen Bällen hinter die Abwehrkette hebelten die Okeler Defensive immer wieder aus. So war es auch ein Steckpass in die Tiefe von Maik Behrens, der das 1:0 einleitete. Dieser fand mit Jonas Lüdeke einen Abnehmer, der dann eiskalt am Keeper vorbeischob (24.). Noch vor dem Pausenpfiff wollten die Sudweyher das erlösende 2:0 nachlegen, doch die Grün-Weißen – zum Beispiel Stephen Bohl (30.) oder Hannes Lüdeke (40.) – ließen beste Chancen ungenutzt. „Da müssen wir dann noch effektiver sein bei der Chancenauswertung“, bemängelte Helms.

Doch von Resignation war auf Okeler Seite absolut nichts zu sehen. Das würde auch nicht zu den Grundtugenden des Vereins passen. Im Gegenteil: Angetrieben von den mitgereisten Zuschauern, die nur einen kurzen Anfahrtsweg hatten, meldeten sich die Gäste zurück in der Partie. Mit viel Biss und Leidenschaft kreierte der TSV ein paar Möglichkeiten. Doch Rico Volkmann (57.) und Jörn Kastens (65.) fehlte es noch an Präzision im Abschluss. Und dann folgte die Energieleistung Zwieblers. Der bullige Angreifer konnte auch von drei Gegenspielern nicht gestoppt werden und hämmerte das Spielgerät einfach mal aus rund 20 Metern unten rechts in die Maschen (67.). „Das macht ihn einfach aus, das hat er bei uns in Okel gelernt“, scherzte Okels Keeper Lucas Feldmann. In Folge verflachte die Partie etwas, der TuS Sudweyhe ruhte sich auf der 2:0-Führung aus und der TSV Okel war geschockt „vom wichtigen Tor zu richtigen Zeit“, wie Helms es formulierte.

Doch in der Schlussphase – auch bedingt durch einige frische Kräfte – drehte der Favorit dann nochmals auf und führte die Entscheidung herbei. Zunächst war es Robin Engelhardt, der einen Abstauber zum 3:0 verwandelte (80.), ehe Bohl (85.) sogar noch auf 4:0 stellte. Doch der Schlusspunkt war den tapferen Okelern vorbehalten, die sich zu keinem Zeitpunkt der Partie aufgaben. Rico Volkmann verwandelte einen umstrittenen Foulelfmeter zum 4:1-Endstand (87.). Trotz der Pleite war Okels Coach Lutz Schröder zufrieden mit der Performance seiner Mannen: „Wir haben uns hier sehr teuer verkauft und bis zum Ende gekämpft.“

Weitere Informationen

TuS Sudweyhe - TSV Okel 4:1 (1:0)

TuS Sudweyhe: Theiß – Heusmann, Pirngruber, Bohl, Behrens, Engelhardt, J. Lüdeke (69. Traemann), H. Lüdeke (54. Zwiebler), Meissner, Helms, Meier (65. Harjes)

TSV Okel: Feldmann – S. Quast, Backhaus, Volkmann, Wernicke, Maeße, Sabehaioun (75. Doormann), Lange (69. Helmke), Kastens, Hüneke

Tore: 1:0 Jonas Lüdeke (24.), 2:0 Marvin Zwiebler (67.), 3:0 Robin Engelhardt (80.), 4:0 Stephen Bohl (85.), 4:1 Rico Volkmann (87./FE) KLI