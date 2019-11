Sudweyhe. Die B-Junioren des TuS Sudweyhe sind bei ihrem Heimauftritt der Fußball-Landesliga gegen den JFV Arminia-SC Langenhagen nicht über ein 2:2 (0:1)-Remis hinausgekommen. Zwei Treffer von Simon Hake-Söhle reichten nicht aus, da die Gastgeber viele gute Chancen ungenutzt ließen.

Die ersten beiden Gelegenheiten verzeichneten die Sudweyher. Niklas Lott lief alleine auf das von Andreas Schätzke gehütete Tor zu, scheiterte jedoch an diesem (11.). Auch Simon Hake-Söhle steuerte alleine auf den Kasten zu, zielte jedoch links vorbei (18.). Nach einem langen Ball aus der gegnerischen Hälfte markierte Kenan Radoncic dann die Gästeführung (35.). „Gefühlt stand der Torschütze zuvor einen Meter im Abseits“, sah Sudweyhes Coach Jan Lehmkuhl einen irregulären Treffer. Auf der Gegenseite köpfte Malte Brockmann nach einer Ecke an die Latte (36.), Matthis Hillmanns 22-Meter-Schuss strich knapp am Tor vorbei (38.). Kurz nach Wiederanpfiff gewann Lott einen Zweikampf im Mittelfeld und schickte Hake-Söhle auf die Reise, der aus acht Metern traf (43.). Drei Minuten später landete ein Kopfball von des Torschützen nach einer Flanke von Finn Kastens am Pfosten. Und auch Nils Philipp Siemers scheiterte freistehend an Keeper Schätzke (50.). Eine Stunde war absolviert, als die Sudweyher Hintermannschaft einen gegnerischen Eckball nicht geklärt bekam. Nithai To stand richtig und schob ein. Hake-Söhle setzte sich schließlich in einer Eins-gegen-eins-Situation durch und traf noch zum Ausgleich (67.). Zweimal Hillmann und einmal Lott vergaben danach noch den Siegtreffer. „Wir haben zwei Punkte verloren. Wie in den Wochen zuvor haben wir es versäumt, die nötigen Tore zu machen“, haderte Lehmkuhl.