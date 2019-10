Sudweyhe. „Heute haben wir sicher unsere beste Saisonleistung geboten. Von Anfang bis Ende hat alles gepasst“, freute sich Benjamin Jacobeit, gemeinsam mit Sven Helms Trainer des Bezirksligisten TuS Sudweyhe, über den klaren und hochverdienten 4:0 (3:0)-Erfolg gegen die SG Diepholz. Die Klettertour der Grün-Weißen geht also weiter.

Hilfreich war dabei der frühe Führungstreffer der Gastgeber, den Stephen Bohl mit einem Kopfball ins lange Eck erzielte (5.). Es ging in der Folge weiterhin nur in eine Richtung. Sudweyhe zeigte sich spielfreudig und kam zu vielen Torchancen. Ließen abermals Stephen Bohl und Robin Engelhardt zunächst noch den zweiten Treffer aus, machte es Engelhardt in Spielminute 22 besser. Nach einem Zuspiel von Maik Behrens überwand er den zu weit vor seinem Tor postierten Gästekeeper Cedrick Heuer mit einem hohen Ball. Auch beim 3:0 hießen die Protagonisten Behrens und Engelhardt. Behrens spielte das Leder in die Spitze, wieder lupfte Engelhardt den Ball über den Torhüter hinweg in die Maschen (34.). „Das war schon eine blitzsaubere erste Halbzeit von uns. Selbst ein viertes oder gar fünftes Tor wäre möglich gewesen“, lobte Jacobeit das gesamte Team.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Sudweyhe die Partie. Der TuS ließ Ball und Gegner laufen und gestattete dem Kontrahenten nicht eine nennenswerte Torchance. Der eingewechselte Marvin Brüggemann traf nach einem Pass von Gianluca Causo zum 4:0-Endstand ins lange Eck (71.). In der Schlussphase hatte die SG das Glück, dass ihr Torhüter Cedrick Heuer weitere Gegentreffer verhinderte oder die Platzherren am Aluminium scheiterten. „Es war ideal, dass die Partie frühzeitig entschieden war, da wir schon am Dienstag in Sulingen wieder ran müssen“, blickte Jacobeit voraus.