Halvestorf/Sudweyhe. Nach drei Spieltagen finden sich die C-Junioren-Fußballer des TuS Sudweyhe in der Landesliga Hannover an der Tabellenspitze wieder. Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden im Auswärtsspiel bei der JSG Halvestorf/Hem/TC Hameln genügte, um den Platz an der Sonne zu ergattern.

Mit einem Sonntagsschuss brachte Tolga Demircan die Gastgeber in Führung (28.). „Wir hatten in diesen ersten 35 Minuten insgesamt 15 Torschüsse, doch der Ball wollte einfach nicht rein“, bilanzierte Houssam Hassoun, der zudem vor dem Führungstreffer der JSG einen gegnerischen Akteur im Abseits gesehen hatte. Nach dem Seitenwechsel wechselte Hassoun Yannis Kugel, der eigentlich auf der Torhüterposition beheimatet ist, ein und beorderte diesen in den Sturm. Kurz nach Wiederbeginn nutzte Julius Winkler ein Zuspiel von Hanne Chudaska zum Ausgleich (39.). Doch die Gäste mussten einen erneuten Rückstand verdauen. Diar Adhurim Berisha ließ dabei aus fünf Metern dem machtosen TuS-Torhüter Fionn Zierden keine Chance (48.). Doch die Antwort des neuen Spitzenreiters sollte nicht lange auf sich warten lassen. Kugel wurde nach einem Pass von Junis Hassoun im Strafraum gefoult und Julius Winkler verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:2 (53.). Kugel ließ eine weitere Großchance aus, beförderte das Leder aus aussichtsreicher Position über das Tor (65.). „Ein Sieg wäre durchaus verdient gewesen. Die Jungs haben alle gekämpft und alles reingepackt“, sagte Hassoun.