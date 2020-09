Hohe Ziele hat sich der TuS Sudweyhe gesetzt. Benjamin Jacobeit, der die Grün-Weißen gemeinsam mit Sven Helms trainiert, hat mit seinem Team in der Vorbereitung die Grundlagen dafür gelegt, die Aufstiegsrunde zu erreichen. (Braunschädel)

Sudweyhe. Keine Abgänge, dafür den Kader mit einigen Neuzugängen punktuell verstärkt. Der TuS Sudweyhe möchte in der kommenden Saison in der Fußball-Bezirksliga hoch hinaus. „Wir machen bestimmt keinen Hehl daraus, dass wir zunächst einmal einen der ersten beiden Plätze belegen wollen, damit wir in der Aufstiegsrunde landen“, betont Benjamin Jacobeit, der zusammen mit Sven Helms die Grün-Weißen trainiert.

Seit der Amtsübernahme des Trainergespanns lief es beim TuS Sudweyhe in der zurückliegenden Spielzeit rund. Die Bilanz: zehn Spiele, acht Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Das kann sich sehen lassen. „Wir sind auch absolut zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft. Nur schade, dass die Saison dann abgebrochen wurde. Wir waren auf einem richtig guten Weg. Und wer weiß, was noch möglich gewesen wäre“, meint Jacobeit. Das Team habe die taktischen Vorgaben wunderbar umgesetzt. „Nach der schlechten Anfangsphase in der Saison war das bestimmt nicht abzusehen, dass wir uns so steigern.“

Noch weiter steigern wollen sich die Grün-Weißen in der neuen Spielzeit, die zunächst in einer Achterstaffel ausgetragen wird. Dabei helfen sollen zwei Neuzugänge. So wurde etwa Marvin Zwiebler vom TSV Okel verpflichtet. Eine Art Königstransfer für die Grün-Weißen. „Er ist ein Spielertyp, den wir vorher so nicht in unseren Reihen hatten. Marvin bringt mehr Optionen in unser Spiel. Er kann als eine Art Wandspieler fungieren, verfügt aber auch über eine ordentliche Präsenz im Sechzehner mit einem wuchtigen Abschluss“, lobt Jacobeit seinen Neuzugang.

Wickbrand als neue Alternative

Zudem konnte Lukas Wickbrand vom TSV Bramstedt nach Sudweyhe gelotst werden. „Er ist eine richtig gute Alternative für das Tor. Spielerisch muss er sich noch etwas verbessern, aber im Eins-gegen-Eins ist er schon richtig stark drauf“, weiß Jacobeit um die Stärken seines neuen Torhüters. Außerdem kommen Jonas und Hannes Lüdeke aus der zweiten Herren hinzu sowie Romario Klausmann, der vom TSV Etelsen zurückkehrt. „Er war lange verletzt. Doch wenn er sich zurückkämpft, ist er auch mehr als nur eine Alternative“, unterstreicht der TuS-Coach. Abgänge dagegen gibt es keine. „Wir haben uns punktuell sehr gut verstärkt.“

Ebenfalls mit den Testspielen ist Benjamin Jacobeit einverstanden. Lediglich gegen die BTS Neustadt (3:4) und zuletzt gegen den Habenhauser FV (1:3) zogen die Grün-Weißen den Kürzeren. Alle weiteren Testspiele konnten gewonnen werden, so unter anderem mit 9:1 gegen den TSV Achim. „Die Jungs haben richtig Lust auf die neue Saison, ziehen ordentlich mit“, sieht Jacobeit gute Grundlagen für eine erfolgreiche Saison. Anfangs stand vor allem der physische Aspekt im Vordergrund. Nach der langen Corona-Zwangspause standen erst einmal einige Ausdauereinheiten auf dem Programm, bevor es dann weiter in den taktischen Bereich ging. Vor allem im Trainingslager Ende Juli wurde daran getüftelt. Doch mittlerweile haben sich ein paar kleinere Verletzungen bei den Spielern eingeschlichen. Zwischenzeitlich machte Jacobeit ein kleines mentales Loch aus, doch mittlerweile sieht er seine Mannen dennoch auf einem guten Weg. „Wenn es Anfang September gegen Okel geht, werden wir zu 110 Prozent fit sein.“

Saisonziele hat das Trainerduo selbst nicht vorgegeben. Diese kommen eher aus der Mannschaft heraus. „Die Jungs haben intern Ziele angesetzt. Was aber nicht nur die Platzierung, sondern auch die Trainingsbeteiligung, Disziplin und spielerische Entwicklung betrifft“, verrät Sudweyhes Übungsleiter. Doch eines ist kein Geheimnis. „Wir wollen schon unter den ersten beiden Plätzen landen, damit wir uns für die Aufstiegsrunde qualifizieren“, betont Jacobeit. „Denn dann wird es wirklich interessant.“