Marvin Zwiebler vom TSV Okel schließt sich den Sudweyhern zur kommenden Saison an. (Michael Braunschädel)

Benjamin Jacobeit und Sven Helms versuchen sich momentan als Trainer aus der Ferne: „Wir rufen immer mal wieder unsere Jungs an und fragen, wie es ihnen geht und wie ihre Situation aktuell aussieht“, erklärt Jacobeit. Jetzt, wo das gemeinsame Training auch beim Fußball-Bezirksligisten TuS Sudweyhe ruht und die Gespräche vor und nach den Einheiten fehlen, ist das einer der wenigen Wege, um in Kontakt zu bleiben. Die Telefonate haben die beiden Coaches aber auch genutzt, um sich Klarheit darüber zu verschaffen, wie es in der kommenden Saison aussieht bei den Grün-Weißen. Der Kader wird bis auf ein paar Fragezeichen zusammen bleiben. Das Gerüst also steht – und wird um zwei Spieler ergänzt: Stürmer Marvin Zwiebler kommt vom Klassengefährten TSV Okel an die Altenauer Straße, Torwart Lukas Wickbrand vom Kreisligisten TSV Bramstedt.

Sehr glücklich sei er mit diesen Verpflichtungen, erklärt Jacobeit. Es sei um echte Verstärkungen gegangen. „Für die Breite brauchen wir nicht zu suchen“, so der klare Anspruch. Besonders Zwiebler könnte sich als Glücksgriff erweisen. „Um ihn haben wir lange gebuhlt. Wir haben ihn bei unserem Spiel gegen Okel im November das erste Mal so richtig wahrgenommen. Er hat ganz viel Potenzial“, freut sich der Trainer auf einen Akteur, der entwicklungsfähig ist, aber dennoch viel mitbringt. Zwiebler hat in 17 Spielen 13-mal getroffen. Doch nicht nur deshalb freuen sich die Sudweyher auf ihn: „Marvin hat Alleinstellungsmerkmale“, sagt Jacobeit mit Blick auf die körperliche Wucht und den schussgewaltigen linken Fuß des 22-Jährigen. „Er bringt noch einmal eine neue Komponente in unser Spiel“, weiß der Trainer. Ähnlich vom Typ her ist im TuS-Aufgebot nur Maik Behrens, dessen Verbleib noch nicht sicher ist. „Wir glauben, dass Marvin bei uns den nächsten Schritt machen kann“, konnte Sudweyhe dem Angreifer laut Jacobeit eine Perspektive aufzeigen.

Lukas Wickbrand (Mentrup)

Dasselbe galt auch für Lukas Wickbrand. Der Keeper, der der Neffe von Sven Helms ist, soll den Konkurrenzkampf im Tor anheizen. Zwar bleiben seine beiden Kontrahenten Jannik Theiß und Alexander Keskinsoy dem TuS treu, doch Letztgenannter kann aufgrund beruflicher Verpflichtungen nicht immer trainieren. In die Vorbereitung auf die neue Saison werden die Sudweyher erst einmal ohne feste Nummer eins starten, verrät Jacobeit. „Die Konkurrenzsituation ist auch auf der Torhüterposition wichtig, um die Entwicklung jedes Einzelnen voranzutreiben. Das kann einen positiven Druck erzeugen. Wir erwarten, dass auch Lukas Ansprüche anmeldet, spielen zu wollen.“