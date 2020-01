Trainerin Andrea Bothmer peilt mit Sudweyhe zwei Siege an. (Michael Braunschädel)

So langsam biegen die Korbballteams in der Bundesliga Nord auf die Zielgerade ein. Noch drei Spieltage sind zu absolvieren, dann beginnen die Playoffs und Playdowns. Beim Spieltag am Sonntag (ab 10 Uhr) in Hannover haben die Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet wieder genügend Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Spitzenreiter TuS Sudweyhe kann sogar einen ganz großen Schritt in Richtung Playoffs machen. Zwei Siege über die Mitkonkurrenten TB Stöcken und Oldenbroker TV wären zugleich ein Statement an die beiden Verfolger.

Einen Sprung in der Tabelle können auch die Frauen der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst machen. Voraussetzung sind Siege gegen den Fünften TSV Heiligenrode und das Schlusslicht TSV Barrien. Dann stünden sie wieder auf einem guten Mittelfeldplatz – wie zu Saisonbeginn. „Da haben wir frech und frei aufgespielt“, erinnert sich TSG-Trainerin Camilla Hahn. „Doch leider folgte dann ein Einbruch. Der Erwartungsdruck ist gestiegen und gleichzeitig haben wir nicht mehr mit voller Konsequenz gespielt.“ Dadurch sind die Seckenhauserinnen wieder im Tabellenkeller gelandet. Trotzdem blickt Camilla Hahn positiv nach vorne: „Die Mädels haben gezeigt, dass sie ein nicht zu unterschätzender Gegner sind. Wir haben auf jeden Fall mehr Tempo und Flexibilität im Spiel als in den letzten Jahren. Auch spielerisch haben wir uns weiterentwickelt. Jetzt müssen wir nur noch wieder die nötige Konsequenz an den Tag legen. Dann können wir die Tabelle noch etwas durchschütteln.“

Sehr zufrieden ist sie mit den Youngstern Jana Meiche und Felicia Pereira. „Sie haben sich gut eingefügt und sind zu Leistungsträgern geworden“, lobt Hahn. Pech hatte derweil der dritte junge Neuzugang, Tabea Pabst. „Leider war sie häufig krank. Aber dann kann sie sich eben in diesem Jahr beweisen.“ Auch die erfahrenen Spielerinnen sind natürlich sehr wichtig. „Mannschaftsführerin Anke Lisser, Lena Meyer, aber auch Mareike Rieckers sind eine sehr wichtige Bank für die Jüngeren. Mit ihrer Routine stärken sie das Team, halten die Mädels zusammen und geben auf und neben dem Feld wichtige Impulse“, betont die Trainerin. Zusammen wollen sie nun noch den einen oder anderen Tabellenplatz gutmachen. Der FC Gessel-Leerßen will seinen drittletzten Rang verteidigen. Dafür müssen Punkte gegen Findorff oder Barrien her.