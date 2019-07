Der SV Heiligenfelde (links) war oft einen Schritt zu spät. Auch weil sich der TuS Sulingen sehr ballsicher präsentierte. (Vasil Dinev)

Ristedt. Dass zum ersten Mal ein Vertreter aus dem Kreis Diepholz den Württemberg-Cup gewinnen würde, war vorher schon klar. Das Rennen vor rund 700 Zuschauern machte nun der TuS Sulingen, der sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen den SV Heiligenfelde durchsetzte und somit die Krone aufsetzte. Im Spiel um Platz 3 behielt der TV Stuhr die Oberhand. Der Bezirksligist bezwang den Bremenligisten Bremer SV im Elfmeterschießen mit 7:6 (2:2).

SV Heiligenfelde - TuS Sulingen 0:3 (0:1). Da saß er auf dem Erste-Hilfe-Koffer, feuerte an, spendete Trost und peitschte seine Jungs immer wieder nach vorne. Doch am Ende vergebens. Denn die Mannen von Trainer Torben Budelmann kämpften zwar bis zur letzten Minute, mussten sich aber dem TuS Sulingen am Ende doch mit 0:3 geschlagen geben. Der Landesligist gab von Beginn an den Ton an, auch wenn sich der SV Heiligenfelde wahrlich nicht versteckte und munter mitkickte. Das sah auch Budelmann so: „Unser Plan ging größtenteils auf, am Ende haben nur Kleinigkeiten gefehlt. Daher ein Riesenkompliment an die Jungs.“ Fast wäre der SVH sogar mit einer Nullnummer in die Kabine gegangen. Aber nur fast. Denn nach einem Foul im Sechszehner verwandelte Sönke Bremermann den fälligen Strafstoß eiskalt zum 0:1 (43.).

Zwar versuchte der Underdog auch im zweiten Abschnitt alles, warf sich in jeden Ball und kämpfte um jeden Zentimeter, aber der TuS präsentierte sich einfach zu ballsicher. Immer wieder kombinierten sich die Sulinger mit einer bemerkenswerten Präzision nach vorne. So auch beim 0:2, als Sebastian Elvers einfach mal aus rund 20 Metern auf das Gehäuse drosch. Der Ball klatsche erst an die Latte, dann an den Keeper und von da aus ins Tor (68.). „Das ist natürlich extrem ärgerlich, weil wir nur ein Schritt zu spät waren“, konstatierte Budelmann. Gleiches beim 0:3. Marvin Zawodny war einen Ticken schneller als sein Gegenspieler, drehte sich und vollstreckte unten links zum Endstand. „Sulingen war eine klitzekleine Nummer zu groß. Dennoch bin ich sehr zufrieden, wir sind auf einem guten Weg“, so der SVH-Coach.

TV Stuhr - Bremer SV 7:6 n.E. (2:2, 1:0). Eine lange Zeit - um genau zu sein 23 Minuten - lief der TV Stuhr nur hinterher. Doch ein Angriff reichte dem Bezirksligisten, um in Führung zu gehen. Nach einer Flanke waren sich der Bremer Keeper und ein Mitspieler selbst im Weg, der Nutznießer daraufhin war Timo Wetjen, der nur noch ins leere Tore einschieben musste. Mit einer Menge Wut im Bauch rannte der Bremenligist weiter an, wollte den schnellen Ausgleich erzwingen. Doch dieser blieb erst einmal aus.

Bis zur 46. Spielminute. Ein Freistoß von BSV-Kapitän Lukas Muszong landete zunächst in der Mauer, doch Atsuhi Waki reagierte am schnellsten und drosch das runde Leder in die Maschen. Und es sollte noch dicker kommen für die Stuhrer. Nur zehn Minuten später legte der Favorit nach. Und wie! Sehenswert aus rund 25 Metern bugsierte Muszong den Ball oben rechts in den Winkel. Doch das Tor des Tages sollte noch fallen. Und zwar auf der anderen Seite. Tim Langreder dachte sich: das kann ich doch auch. So nahm er sich das Spielgerät und traf wuchtig in die lange Ecke zum 2:2 (60.). Weil keine Entscheidung in der regulären Spielzeit fallen wollte, mussten die Teams vom Punkt antreten. Ausgerechnet bei Muszong flatterten die Nerven, Stuhrs Keeper Jasin Jashari konnte parieren. Und somit bejubelte der TV Stuhr den dritten Platz beim Württemberg-Cup. „Damit haben nicht unbedingt viele gerechnet, das nehmen wir sehr gerne mit“, strahlte TVS-Coach Christian Meyer nach dem Schlusspfiff.

