Gewohnt treffsicher zeigte sich Sykes Lukas Frömberg (links, hier im Duell mit Laatzens Kai Dietrich). Er erzielte beim Saisonabschluss zwei Treffer und war mit Nick Twachtmann und Niklas Kahl der beste Schütze des TuS. (Thorin Mentrup)

Syke. Die Wasserballer des TuS Syke haben am letzten Spieltag der Bezirksliga Hannover die dritte Mannschaft der Sportlichen Vereinigung Laatzen mit 8:4 (5:2) deutlich in die Schranken gewiesen. Die Heimweste der Hachestädter ist dank des Erfolgs blütenweiß geblieben: In fünf Partien feierten sie fünf Siege bei einem herausragenden Torverhältnis von 81:11. Die drei Minuspunkte hat der TuS allesamt in der Fremde hinnehmen müssen. Das Syker Hallenbad dagegen hat der Vizemeister zu einer echten Festung gemacht.

Mit Laatzen erwischten die Gastgeber zum Abschluss noch einmal einen starken Kontrahenten, der den dritten Tabellenplatz belegte. Wie gut die Gäste sind, wussten die Syker nicht zuletzt aus dem Hinspiel, in dem sich beide Mannschaften mit einem 9:9-Unentschieden getrennt hatten. Dass es dieses Mal besser lief für den TuS, lag vor allem an der ganz starken Defensivarbeit, die er in allen vier Vierteln verrichtete. „Das war schon richtig gut und hat die gesamte Zeit über sehr gut geklappt. Außerdem hatten wir einen überragenden Torwart“, erkannte Mannschaftssprecher Hakon Straßheim. Denn was er und seine Mitspieler nicht verteidigen konnten, bügelte Schlussmann Constantin Breckner auf teilweise spektakuläre Art und Weise wieder aus. Der Keeper schien nahezu unüberwindbar zu sein, selbst Abschlüsse aus Nahdistanz entschärfte er mit teilweise atemberaubenden Reflexen.

So dauerte es dann auch fast zehn Minuten, bis die Laatzener das erste Mal trafen. Sören Marherr ließ Breckner ausnahmsweise keine Chance. Allerdings führten die Gastgeber zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich. Schließlich hatten sie bereits fünf Mal getroffen. Henning Lienhop hatte den TuS in der fünften Minute in Front gebracht, Lukas Frömberg schraubte das Ergebnis bis zum Ende des ersten Viertels mit zwei weiteren Treffern auf 3:0 in die Höhe. „Mit drei Toren Vorsprung ins zweite Viertel zu gehen, hat uns natürlich in die Karten gespielt. Das war sehr wichtig, weil wir auch wissen, dass Laatzen jederzeit zurückkommen kann“, erklärte Straßheim, wie beruhigend der Vorsprung, den Niklas Kahl per Doppelpack ausbaute, für den TuS war.

Insgesamt spielten die Gastgeber recht abgeklärt. Defensiv waren sie ohnehin voll auf der Höhe. Diese Topleistung machte Straßheim auch daran fest, dass mit Nils Eickhoff und Tobias Menking zwei Wasserballer mit großer Erfahrung und mindestens genauso guter Übersicht draußen saßen und Tipps gaben. „Die beiden sehen unglaublich viel und helfen uns enorm“, wusste er um den Beitrag dieses Duos. Beide hatten schon beim Erfolg im Pokal von draußen Regie geführt. „Wir sind ihnen sehr dankbar“, fügte Straßheim an. Auch offensiv machten die Hachestädter ihre Sache gut in dem Duell, in den beiden Mannschaften anzumerken war, dass sie einen guten Abschluss wollten. In manchen Phasen fehlte dem TuS vielleicht die letzte Genauigkeit beim letzten Pass, insgesamt aber stellte er auch im Ballbesitz seine Qualitäten, bewies in den richtigen Momenten Geduld und spielte auch einige Konter gut aus.

Zu sicher sein konnten sich die Gastgeber allerdings nie. Die Laatzener machten durch Jan Schinkes Treffer kurz nach Wiederbeginn deutlich, dass sie noch nicht gewillt waren, die Partie verloren zu geben. Mit zwei Toren innerhalb von 33 Sekunden stellten Nick Twachtmann und Holger Eickhoff die Weichen für den TuS dann aber ganz klar auf Sieg (20.). Zwar verkürzten die Gäste im letzten Viertel noch auf 4:7 aus ihrer Sicht, doch der letzte Treffer blieb den Sykern vorbehalten. Twachtmann machte mit seinem zweiten Treffer einen Haken an eine Saison, die der TuS als vollen Erfolg verbuchte, auch wenn er seinen Titel nicht verteidigen konnte. „Wir haben noch einmal einen Schritt nach vorn gemacht“, sah Straßheim eine Bestätigung der guten Entwicklung. Besonders die jungen Talente wie Twachtmann oder auch Kahl legten noch eine Schippe drauf. Und innerhalb des Teams stimmt es ohnehin beim TuS. Das ist und bleibt die Grundvoraussetzung auch in den kommenden Jahren.