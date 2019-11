Barnstorf. Die Serie ist gerissen: Nach zuvor sieben Spielen ohne Niederlage hat der TuS Varrel in der Fußball-Kreisliga wieder verloren. Beim Barnstorfer SV unterlagen die Mannen von Trainer Kolja Schnackenberg mit 1:3 (1:2) – und mussten sich ob des Resultats an die eigene Nase fassen. „Das war unsere eigene Dummheit. Wir waren einfach unkonzentriert“, ärgerte sich Schnackenberg.

Es wäre mehr drin gewesen, meinte der Trainer. Doch ihre Hoffnungen auf etwas Zählbares machten die Varreler selbst zunichte. Der Barnstorfer Führung durch Philipp Lanz ging ein Abstimmungsproblem zwischen Emre Vatansever und Hanno Kern voraus (10.), beim 2:0 durch Tim Sander wollte Außenverteidiger Dennis Klumker im eigenen Strafraum mit dem Ball die Richtung wechseln und rutschte aus, Keeper Andreas Schwarze zögerte etwas, die Gastgeber bedankten sich (25.). Barnstorf war gegen personell geschwächte Gäste das bessere Team. Varrel tat sich im Spiel nach vorn ohne Kevin Soyke und Jan-Phillip Brünings schwer, Hanno Kern spulte etliche Meter ab, war jedoch oft allein auf weiter Flur. Trotzdem kam die Schnackenberg-Elf zum Anschluss: Mark Schröder traf nach einem Freistoß von Juri Berg per Kopf (38.).

Varrel war also wieder dran, doch der TuS hatte mit seinen Unkonzentriertheiten weiterhin zu kämpfen – und war auch nicht mit allen Schiedsrichterentscheidungen einverstanden. So auch im Vorfeld des Elfmeters, den Dominik Klatte nach einer Stunde zum Endstand verwandelte. „Es war ein kleiner Kontakt da, aber der Schiedsrichter lässt zuerst weiterlaufen. Erst nach einigen Sekunden und vielen Protesten hat er gepfiffen“, empfand Schnackenberg die Situation mindestens als unglücklich. Dass Pardes Khil kurz darauf wegen einer Notbremse Rot sah, gefiel dem Coach ebenfalls nicht. Ein weiterer Verteidiger habe noch in der Nähe gestanden. „Aber daran lag es nicht, dass wir verloren haben. Das haben wir uns selbst zuzuschreiben.“ Dennoch schmerzt jeder weitere Ausfall derzeit.