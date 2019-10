Varrel. Nach 13 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen ist der TuS Varrel die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Kreisliga Diepholz. Daran konnte auch der leicht favorisierte TuS St. Hülfe-Heede nichts ändern, den die Gastgeber um ihren Trainer Kolja Schnackenberg trotz zweimaligen Rückstands mit 3:2 (0:1) niederrangen.

Obwohl zu Beginn defensiv ausgerichtet, war Varrel über die gesamte Spielzeit das tonangebende Team, kassierte dennoch nach einer Viertelstunde das 0:1. Hülfe-Heedes Aydin Sünün (17.) schüttelte zwei TuS-Verteidiger ab, zog von links in den Strafraum und traf ins rechte untere Eck.

Nach den Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber endgültig die Initiative. In der 67. Minute brachte Dennis Klumker den gegnerischen Keeper mit einem aufs Tor gezogenen Freistoß unter Druck, den abgeklatschten Ball verwertete der eingewechselte Jan-Phillip Brünings zum 1:1. Im direkten Gegenzug gingen die Gäste freilich schon wieder in Front. Ein Stellungs- und ein Absprachefehler in Varrels Abwehr begünstigten den zweiten Torerfolg von Aydin Sünün (68.) nachhaltig. Doch das Selbstbewusstsein der Hausherren blieb intakt. Dennis Klumker (81.), Varrels überragender Spieler an diesem Abend, besorgte zehn Minuten vor Schluss den erneuten Ausgleich. Fünf Minuten später war Klumker (86.) erneut zur Stelle, um die sehenswerte Vorarbeit von Moritz Matzel mit dem 3:2-Endstand zu veredeln. „Das war ein Spiel mit Höhen und Tiefen, in jedem Fall aber ein verdienter Sieg“, erklärte Varrels Coach Kolja Schnackenberg nach dem Abpfiff. „Die kleine Erfolgsserie macht uns Mut für die kommenden Aufgaben, wenn es gegen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel geht.“