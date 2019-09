Vorbildlicher Kämpfer: Konstantin Rosenthal (r.) steht auch in schwierigen Varreler Zeiten seinen Mann. (Thorin Mentrup)

Varrel. Irgendwie hätte das doch ganz anders laufen sollen: Mit durchaus großen Worten hatte sich der TuS Varrel in der Fußball-Kreisliga Diepholz angemeldet, Trainer Kolja Schnackenberg hatte sogar das Wort Aufstieg in den Mund genommen. Es folgte die Ernüchterung mit nur einem Punkt aus den ersten sechs Punktspielen. „Wir waren viel Häme ausgesetzt“, blickt der Coach auf diese Phase zurück. Doch sein Team hat sich freigekämpft und zwei Siege in Folge gefeiert. Der TuS scheint angekommen zu sein in der Kreisliga.

So selbstbewusst, wie sich Schnackenberg vor der Saison geäußert hatte, so schonungslos hat er nun auch die vergangenen Wochen aufgearbeitet. „Wir sind mit großen Worten gestartet und haben dann keine Taten folgen lassen“, lautet die klare Ansage des Trainers. Jede Niederlage habe sein Team weiter runtergezogen, von allen Seiten prasselte es auf den forschen Aufsteiger ein. Erst recht, als er direkt am ersten Spieltag wegen einer Krankheitswelle innerhalb des Teams in Kirchdorf nicht antrat. „Wir haben wirklich alles versucht, um noch irgendwie eine Mannschaft aufzustellen. Wir haben Spieler angerufen, die seit Jahren nicht mehr spielen“, schildert Schnackenberg die vergeblichen Versuche, diesen wohl einmaligen, weil kampflosen Fehlstart zu vermeiden.

Die Krankheitswelle endete dann, doch der Negativlauf der Varreler nicht. „Alles begann mit einer relativ schlechten Vorbereitung“, weiß Schnackenberg um die Gründe. Die Trainingsbeteiligung in der Ferien- und Urlaubszeit sei nicht hoch gewesen. „Wir sind von der Fitness her ganz schlecht in die Saison gestartet. Wenn man nicht fit ist und über die Grenzen gehen muss, kommen viele kleine Wehwehchen.“ Es war jedoch nicht nur so, dass es beim TuS und seinen Spielern ein bisschen zwickte. Auch schwerwiegendere Ausfälle bremsten Varrel aus: Die Reha von Mittelfeldspieler Lars Klattenhoff zieht sich nach einem Kreuzbandriss samt Knorpel- und Meniskusschaden ein halbes Jahr länger hin als erhofft, auch Stürmer Nils Soyke (Knorpel- und Meniskusschaden) und Ruhepol Nain Emini (kleinerer Meniskusschaden) müssen noch bis zur Rückserie zuschauen. „Das sind drei Säulen, die uns weggebrochen sind. Sie alle hätten uns auch in der Kreisliga extrem weitergebracht“, weiß Schnackenberg. Max Opitz und Phillip Wittenfeld weilen zudem im Ausland, darüber hinaus seien Spieler, die zugesagt hätten, von ihren Vereinen zurückgehalten worden. „Da wird dein Kader dann ganz schnell klein“, stellt Schnackenberg fest. Doch es gibt auch Gewinner der schwierigen Situation: Konstantin Rosenthal zum Beispiel, der aus der zweiten Mannschaft hochgezogen wurde und mit Leistung vorangeht. „An ihm können sich die anderen aufrichten“, freut sich Schnackenberg. In Zeiten, in denen er nur mit 13 Spielern aus den eigenen Reihen planen kann, sind Lichtblicke wie Rosenthal umso wichtiger.

Dennoch entkam Varrel dem Negativlauf lange Zeit nicht. Im Gegenteil: Der TuS erreichte mit dem 0:5 beim TVE Nordwohlde den Tiefpunkt. Nur die Erfolge im Pokal hielten ihn aufrecht – und die Einordnung der Gesamtsituation. „Wir wussten ja, warum es nicht läuft. Wir haben uns in den Momenten, in denen alle über uns gelacht haben und in denen es uns schlecht ging, nicht beirren lassen und hart gearbeitet“, sagt Schnackenberg. Die Mannschaft sei noch enger zusammengerückt. Der Coach ergriff auch intern Maßnahmen, änderte die Hierarchie innerhalb des Teams, verteilte Führungsaufgaben neu. „Dadurch sind einige Spieler wieder aufgeblüht“, erklärt er. Die Mannschaft habe zudem eine gesunde Portion Trotz entwickelt, macht der Coach, der seine Elf so gut es ging vor dem, was von außen auf sie einprasselte, schützte. Der TuS arbeitete sich in die Saison hinein und feierte zuletzt zwei Erfolge in Serie über Lembruch (2:1) und in Eydelstedt (3:0). „Am Ende kann man als Trainer machen, was man will: Es braucht auch Ergebnisse“, weiß Schnackenberg, wie wichtig diese Erfolgserlebnisse waren, die den Aufsteiger bis auf Platz zwölf klettern ließen. Die Stimmung sei nun natürlich besser, sagt der Übungsleiter. Das Selbstvertrauen ist wieder zurück. „Es ist nach wie vor unser Anspruch, jeden Gegner zu schlagen, auch weil ich um das Potenzial der Mannschaft weiß.“

Für beendet kann Schnackenberg die personellen Probleme nicht erklären. Sie werden den TuS bis zum Winter begleiten. „Bis dahin wollen wir uns vernünftig positionieren. In der Rückserie werden wir dann besser aufgestellt sein“, baut der Trainer auf einige Rückkehrer. „Wir freuen uns auf das, was dann kommt“, blickt er voraus. Spott und Häme und die Ergebniskrise haben es nicht geschafft, Varrel die Kreisliga madig zu machen – und vielleicht ist der Aufsteiger daran sogar gewachsen. Seine forschen Worte jedenfalls will er weiterhin bestätigen.