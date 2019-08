Varrel. Mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:1)-Unentschieden endete die Kreisligapartie zwischen dem TuS Varrel und dem SV Dickel. Lukas Giesecke war es, der den SV Dickel in Spielminute 27 in Führung schoss, als sich die Gäste über die linke Seite stark durchsetzten und den Torschützen in Szene setzten. Noch vor dem Pausenpfiff gelang den Platzherren der Ausgleich. Nach einer Kombination über mehrere Stationen schloss David Jumpertz zum 1:1 ab (41.) und stellte damit den ersten Punktgewinn für die Varreler in der neuen Saison sicher.

In der zweiten Hälfte hatte der TuS optisch mehr vom Spiel. Doch weder Sergej Jakob noch Dominik Ravensburg oder Hanno Kern wussten ihre Chancen erfolgreich zu nutzen. Auf der Gegenseite verhinderte Torhüter Andreas Schwarze mit vollem Körpereinsatz einen weiteren Gegentreffer. So blieb es am Ende beim 1:1-Unentschieden. „Letztendlich war ich mir mit meinem Trainerkollegen einig, dass das Ergebnis so in Ordnung geht. Bei uns war deutlich anzumerken, dass wir zwei Tage zuvor ein intensives Pokalspiel bestritten hatten (4:2 gegen den TuS Kirchdorf, Anm. d. Red.). Das steckte noch in den Knochen. Oftmals fehlte der entscheidende letzte Schritt, sodass wir mit dem Punktgewinn zufrieden sein müssen“, sagte Varrels Trainer Kolja Schnackenberg, der zudem darauf hinwies, dass beide Teams mit erheblichen Personalsorgen zu kämpfen hatten.