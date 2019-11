Der TuS Varrel brauchte erst einmal ein bisschen Anlaufzeit im Spiel beim TV Neuenkirchen, dann kam der Aufsteiger endlich in Fahrt. So drehten die Mannen von Trainer Kolja Schnackenberg einen 0:2-Rückstand und gewannen die Partie in der Fußball-Kreisliga noch mit 4:3 (2:1). „Ich bin stolz auf die Jungs. Sie haben eine prächtige Moral gezeigt“, resümierte Schnackenberg.

Dabei sah es zunächst sehr düster aus. Denn nach einem Foulelfmeter, der durch Kevin Soyke verursacht wurde, gingen die Hausherren bereits nach 15 Minuten in Front. Kevin Schwarze verwandelte souverän. Nur wenig später der nächste Stirnrunzler bei Schnackenberg. Sascha Timme konnte einen Eckball direkt im Tor unterbringen. Das Spielgerät flog über TuS-Keeper Andreas Schwarze hinweg in die Maschen (27.). Langsam kam der TuS Varrel besser rein in die Partie, belohnte sich mit dem Anschluss kurz vor dem Pausentee. Soyke war nach Vorlage von Juri Berg erfolgreich (44.). „Wir haben nie wirklich zu unserem Spiel gefunden“, meinte Schnackenberg zu den ersten 45 Minuten.

Besser wurde es nach dem Seitentausch. Die Gäste kamen mit viel Schwung aus der Kabine und erzielten prompt den Ausgleich. Diesmal zog Berg vom linken Flügel in die Mitte und versenkte dann ins lange Eck zum 2:2 (55.). Nun spielte sich der TuS Varrel in einen Rausch und war kaum noch zu stoppen. Wieder präsentierte sich Berg als Vorlagengeber, diesmal für Dennis Klumker, der nur noch einschieben musste (67.). Doch das war auch noch nicht alles: Verteidiger Konstantin Rosenthal erhöhte sogar noch auf 4:2 (75.). Und so tat auch das 3:4 durch Timme nicht mehr weh. Schnackenberg: „Aufgrund der zweiten Hälfte geht der Sieg am Ende dann auch so in Ordnung.“

TV Neuenkirchen - TuS Varrel 3:4 (2:1)

TuS Varrel: Schwarze – Rosenthal, Klumker (81. Touati), Winneguth, Klattenhoff, Soyke (75. Emini), Berg, Richter, Lorenzen, Bockhorn

Tore: 1:0 Kevin Schwarze (15./FE), 2:0 Sascha Timme (27.), 2:1 Kevin Soyke (44.), 2:2 Juri Berg (55.), 2:3 Dennis Klumker (67.), 2:4 Konstantin Rosenthal (75.), 3:4 Sascha Timme (82.) KLI