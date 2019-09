Hanno Kern (r.) markierte den zweiten Treffer für den TuS Varrel. (Jonas Kako)

Eydelstedt. Der Knoten ist endgültig geplatzt beim TuS Varrel. Das zumindest behauptete Co-Trainer Yosha Nicol nach dem 3:0 (2:0)-Erfolg am Dienstagabend beim SV Jura Eydelstedt. Für den Aufsteiger war es der zweite Sieg in Serie. Den ersten dreifachen Punktgewinn der Spielzeit hatte der TuS am zurückliegenden Freitag gegen den SV Friesen Lembruch eingeheimst. „Wir haben eine komplett andere Mannschaft auf dem Platz gesehen“, betonte Nicol.

Nach der 0:5-Klatsche beim TVE Nordwohlde habe man in Varrel jeden Stein umgedreht, sich auch selbst hinterfragt, berichtete der Co-Trainer. Es schien gefruchtet zu haben. Denn beim SV Jura Eydelstedt zeigte der Liga-Neuling seine beste Performance. Immer wieder lauerten die Gäste auf einen Fehler des SV Jura, um so schnell in die Pressingsituationen zu kommen. Die Hausherren operierten mit langen Bällen. „Damit konnten wir sehr gut umgehen und fast alle abfangen“, so Nicol, der in der 38. Spielminute das 0:1 bejubeln durfte. Emre Vatansever wurde im Zentrum angespielt, ließ einen Gegenspieler stehen und zirkelte den Ball aus rund 18 Metern in die rechte Ecke. Nur drei Minuten später der Doppelschlag: Hanno Kern setzte zum 40-Meter-Sololauf an, tanzte auf seiner Strecke drei Gegenspieler aus, um dann mit Hilfe des Innenpfostens zum 0:2 zu treffen.

Auch in Durchgang zwei spielten nur die Gäste. Die endgültige Entscheidung fiel dann in der 58. Spielminute, als Vatansever nach einem Ballgewinn seinen zweiten Treffer nachlegte. „Von Eydelstedt war in der Folge nichts mehr zu sehen. Die Luft war komplett raus“, meinte Nicol. Einziger Wermutstropfen: TuS-Akteur Timo Richter kassierte wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.