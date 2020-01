Kolja Schnackenberg ist nicht mehr länger Trainer des Fußball-Kreisligisten TuS Varrel. (Michael Braunschädel)

Varrel. So wirklich wollte sich Alexander Carapinha Hesse, im Vorstand des TuS Varrel aktiv, jüngst nicht über die Entlassung des Trainerteams um Kolja Schnackenberg äußern. Der Fußball-Kreisligist hat sich kürzlich vom Übungsleiter und seinen beiden Assistenztrainern Justus Runte sowie Ilyosha Nicol getrennt.

An der sportlichen Leistung gebe es nichts zu bemängeln, meinte Hesse. Im Gegenteil: „Durch Ehrgeiz und Beschreiten neuer und unkonventioneller Wege wurde eine Mannschaft geformt, die in kürzester Zeit fünfmal den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse vollzog“, hieß es in der Pressemitteilung des Vereins. „Der Verein, vertreten durch seinen Vorstand, würdigt die Leistung der Trainer und die des Teams.“ Auch in der aktuellen Saison enttäuschte der TuS Varrel als Aufsteiger keineswegs, sammelte in 16 Partien 20 Punkte zusammen und steht damit im gesicherten Mittelfeld. Viel mehr ist dann von einem Liga-Neuling auch erst einmal nicht zu erwarten.

Also warum dann die plötzliche und überraschende Trennung vom Trainertrio? Schnackenberg selber brachte etwas Licht ins Dunkel. „Der Vorstand und wir als Kollektiv haben andere Visionen darüber, wie es in der Zukunft weitergehen soll.“ Wie diese Visionen genau aussehen, wollte Schnackenberg nicht weiter präzisieren. Dennoch sei er enttäuscht und traurig darüber, wie alles abgelaufen sei. Trotzdem: „Ich wünsche meinen Jungs alles Gute und maximialen Erfolg für die Zukunft.“ Einen neuen Trainerjob werden Schnackenberg und Co. jetzt in der Winterpause nicht mehr annehmen. Doch: „Es könnte sich vielleicht was ergeben. Aber dann wohl erst im Sommer“, betonte er.

Blasy eine naheliegende Lösung

In Windeseile konnte der TuS Varrel aber einen Nachfolger präsentieren. Zumindest bis zum Sommer. Stefan Blasy wird den Tabellenzehnten der Kreisliga in den verbleibenden Partien betreuen. Ihm zur Seite steht Marvin John. Blasy saß bereits von 2001 bis 2006 auf dem Trainerstuhl des TuS, fungierte zuletzt als Co-Trainer in der zweiten Mannschaft. „Eigentlich wollte ich mich mehr zurückziehen, doch das Angebot konnte ich dann nicht ablehnen“, unterstreicht Blasy, der John mit ins Boot geholt hat. Mit ihm zusammen hat er vor einiger Zeit die B-Junioren des TuS Heidkrug trainiert. „Er kann auch sehr gut mit jungen Spieler umgehen und wird eine ordentliche Unterstützung sein“, so Blasy. Ein Unbekannter ist er für die Mannschaft wahrlich nicht, betreute er das Team in der Hinrunde bereits zweimal. „Wir haben mit der zweiten Herren auch an den gleichen Tagen trainiert, von daher muss ich mich nicht mehr vorstellen“, scherzte er.

In der kommenden Woche beginnt dann die Vorbereitung für den Liga-Neuling. Fraglich ist noch, wer von den Spielern mit von der Partie sein wird. „Mal schauen, wer jetzt noch mit an Bord bleibt nach dem großen Schock“, hofft Blasy, dass der kleine Kader so zusammenbleibt. „Denn egal, was passiert ist, wir wollen die Saison jetzt ordentlich zu Ende spielen.“