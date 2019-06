Nick Twachtmann (Golitschek)

Syke. Die Wasserballer des TuS Syke haben die Generalprobe für das Heimspiel gegen Aegir/Langenhagen am Freitag und das große Turnier am Sonnabend und Sonntag in Twistringen gemeistert. Mit dem 9:8 bei Hellas Hildesheim III schlossen sie eine Serie von drei Spielen innerhalb von fünf Tagen erfolgreich ab. Der Sieg war für die Hachestädter zugleich ein wichtiges Signal, nachdem sie tags zuvor noch eine deutliche 8:14-Abfuhr bei Waspo98 Hannover III kassiert hatten. Es war die erste Niederlage seit dem Pokal-Aus im Halbfinale gegen die Landeshauptstädter in der vergangenen Saison. Das erste Spiel des Dreierpacks hatten die Syker klar und deutlich mit 16:7 beim Lehrter SV für sich entschieden.

Die Hachestädter führen die Bezirksliga-Tabelle derzeit an. Allerdings sind sie nicht die Mannschaft mit den wenigsten Minuspunkten, denn Waspo III hat bislang alle sechs Partien für sich entschieden. Die Syker weisen dagegen nach neun Spielen drei Minuspunkte auf, genauso viele wie die Sportliche Vereinigung Laatzen, die den dritten Rang belegt.

Besonders der Sieg in Hildesheim stellte den TuS zufrieden. „Das war genau die richtige Reaktion auf die Niederlage gegen Waspo. Wir haben es in allen Bereichen besser gemacht. Es war eine wirklich gute Mannschaftsleistung, aus der man niemanden hervorheben kann“, sagte Mannschaftssprecher Hakon Straßheim, der sich vor allem darüber freute, dass der Spielberichtsbogen auf TuS-Seite prall gefüllt war. „Das ist unter der Woche nicht selbstverständlich“, verwies er darauf, dass einige Akteure im Aufgebot der Hachestädter von außerhalb kommen, so zum Beispiel aus Göttingen oder auch Berlin.

Dass die Syker dennoch ohne Personalsorgen nach Hildesheim reisten, unterstrich den Willen, die Waspo-Niederlage auszumerzen. Gegen die laut Straßheim stark aufgerüsteten Hildesheimer Gastgeber „haben wir sowohl offensiv als auch defensiv das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“. Probleme hatten die Gäste mit dem starken Hellas-Center, der sich dem Pressing immer wieder geschickt entzog und sein Team im Spiel hielt.

Als Syke auf eine Zonendeckung umstellte, lief es besser für die Gäste, die offensiv deutlich zulegten, auch wenn Lukas Frömberg in Doppeldeckung genommen wurde. „Es war wichtig, dass sich jeder getraut hat, den Abschluss zu suchen“, nannte Straßheim ein Erfolgsrezept. Richtig absetzen konnte sich jedoch kein Team.

Als Syke eine Zwei-Tore-Führung im letzten Viertel verspielte, begann eine spannende Schlussphase, in der die Gäste das letzte Wort hatten: Fünf Sekunden vor Schluss traf Nils Eickhoff aus halblinker Position ins obere rechte Eck zum Sieg. Kurz zuvor hatte Constantin „Connie“ Breckner mit einer tollen Parade das 8:8 festgehalten. „Eine wirklich bockstarke Mannschaftsleistung“, jubelte Straßheim.

Der Auftritt tags zuvor hatte dem TuS dagegen die Stimmung verhagelt. „Es war einfach schlecht“, fasste Straßheim die Leistung bei der Niederlage bei Waspo98 Hannover III kurz und knapp zusammen. Allerdings musste er auch zugeben, „dass Waspo eine super Truppe hat, die super Wasserball spielt“. Die Gäste kamen gegen die auch körperlich überlegenen Gastgeber nicht in Tritt und lagen schnell im Hintertreffen. Hannovers Führung durch Marcel Jünemann nach genau drei Minuten schwammen die Hachestädter das gesamte Spiel über hinterher. „Wir hatten vielleicht auch zu viel Respekt“, suchte Straßheim nach Erklärungen dafür, dass die Gäste nie so richtig im Spiel ankamen und die Gastgeber immer weiter davonziehen lassen mussten.

Dank Jochen Zwargs Treffer verkürzten sie zwischenzeitlich zwar auf 5:8, doch näher als bis auf drei Tore kamen sie nicht mehr heran. „Die Niederlage war verdient“, gab Straßheim unumwunden zu. Das ungewohnte Gefühl, das Becken nicht als Gewinner zu verlassen, warf den TuS nicht aus der Bahn: „Das gehört einfach auch dazu. Und wir sind damit ja sehr gut umgegangen“, fügte er mit Blick auf die deutliche Steigerung in Hildesheim hinzu.

Keine Probleme mit Lehrte

Ihrer Favoritenrolle waren die Syker zuvor beim Lehrter SV gerecht geworden. Der 16:7-Erfolg war ungefährdet. Mit Lukas Frömberg, dem sechs Tore gelangen, sowie Nils Eickhoff, der fünfmal traf, zeigten sich vor allem zwei Akteure im Abschluss eiskalt. Nur in der Anfangsphase konnte Lehrte die Partie offen gestalten und hatte auf die Tore der Gäste jeweils eine schnelle Antwort parat. „Unsere defensiven Probleme konnten wir aber durch unsere gute Offensive ausgleichen“, erkannte Straßheim. Ein 3:0-Zwischenspurt der Hachestädter zur zwischenzeitlichen 8:4-Führung im zweiten Viertel bedeutete die Vorentscheidung. Nach der Pause ließ Syke nichts mehr anbrennen, zumal der TuS mit Tim Weilandt und Nils Eickhoff zwei starke Akteure in der Hinterhand hatte.

Bei den Sykern steigt nach diesem Auswärts-Dreierpack die Vorfreude auf das kommende Wochenende, das sie im Twistringer Freibad verbringen werden. Vor der Favoritenrolle im Punktspiel gegen Aegir/Langenhangen können sie sich nicht drücken, danach steht beim Turnier mit 16 Mannschaften am Sonnabend und Sonntag ganz eindeutig der Spaß im Vordergrund.