Ließ Stuhr noch einmal jubeln: Dimitri Steen erzielte die letzten beiden Tore der Saison. (Thorin Mentrup)

Steimbke. Toller Landesliga-Abschluss für die Fußballer des TV Stuhr: Mit dem 4:2 (2:2)-Sieg beim SV B-E Steimbke erreichte die Mannschaft der beiden Trainer Stephan Stindt und Christian Meyer gleich zwei Ziele: Zum einen beendete sie die Saison nicht auf dem letzten Platz und übergab die Rote Laterne noch an die Gastgeber, zum anderen sind die Stuhrer nicht mehr das Team mit der schwächsten Defensive. Auch in dieser Hinsicht haben sie Steimbke noch überholt. „So hatten wir uns das letzte Spiel vorgestellt“, zeigte sich Stindt zufrieden.

In der äußerst unterhaltsamen Begegnung stand es nach 17 Minuten bereits 2:2. Ganz ohne Druck spielten beide Mannschaften befreit auf. Erster Nutznießer war Torben Drawert, der nach einer Kombination über Dimitri Steen und Riccardo Azzarello nur noch einschieben musste (5.). Steimbke konterte jedoch durch die Tore von Sascha Pachonik (8.) und Oliver Poltier (13.) blitzschnell. „Da waren wir jeweils sehr passiv“, erkannte Stindt. Offensiv jedoch ergriffen die Stuhrer immer wieder die Initiative und glichen postwendend aus. Fabian Bischoff erzielte sein erstes Landesliga-Tor – eine Premiere am letzten Spieltag also. Jenno Bülders hatte ihn freigespielt, der erste Abschluss des Kapitäns blieb noch an Keeper Sebastian Schwarzenberg hängen, den Nachschuss versenkte er dann (17.). „Zu diesem Zeitpunkt haben einige Zuschauer schon auf ein 8:8 getippt“, sagte Stindt und lachte. Doch in diesem Tempo ging das Toreschießen nicht weiter, obwohl vor allem die Stuhrer noch Möglichkeiten hatten: Azzarellos Lupfer lenkte Keeper Schwarzenberg an den Außenpfosten, Drawert scheiterte zudem an der Latte. „Schon zur Pause hätten wir 4:2 führen können. Am Ende wäre auch ein 7:5 gerecht gewesen“, verdeutlichte Stindt, dass beide Mannschaften den Weg nach vorn suchten.

Zwingender agierten jedoch die Gäste. „Wir wollten es noch ein bisschen mehr. Die Jungs haben noch einmal Gas gegeben und hatten am Ende noch ein paar Körner mehr“, nannte Stindt die Gründe für den vierten Landesliga-Sieg – es war der vierte in der Fremde. Dimitri Steen markierte nach einer knappen Stunde nach einem Zusammenspiel zwischen Drawert und Bülders die 3:2-Führung und legte in der Schlussphase nach einer Balleroberung und späteren Flanke René Rogallas den Treffer zum Endstand nach. Der erste Torschütze in der Stuhrer Landesliga-Geschichte war also auch der (vorerst) letzte.