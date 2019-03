Landkreis Diepholz. Mit Riesenschritten eilt der TV Stuhr nach den beiden überzeugenden 9:2-Erfolgen gegen die SV Kirchweyhe und den TTC Haßbergen der Meisterschaft in der 1. Tischtennis-Bezirksklasse 8 entgegen. Aber auch der Verfolger SC Marklohe III gab sich mit dem 9:4 gegen den TTC Haßbergen keine Blöße. Den größten Sprung in der Tabelle machte der TSV Bassum mit den beiden Siegen gegen den Absteiger TuS Lemförde und Schlusslicht SV Erichshagen II, während die SV Kirchweyhe nach der dritten Niederlage in Folge auf den Rang sieben durchgereicht wurde.

TV Stuhr - SV Kirchweyhe 9:2. Der Favorit wurde schon mit den drei Siegen in den Eingangsdoppeln seiner Rolle gerecht und ließ auch in den Einzeln keinerlei Zweifel aufkommen. Lediglich zwei Erfolge gelangen den Gästen durch Malte Bode sowie Andree Schmidt.

TTC Haßbergen - TV Stuhr 2:9. Keinen großen Widerstand boten die Gastgeber, die nur ein Doppel und ein Einzel gewann. Alle anderen Partien waren eine sichere Beute der Stuhrer Truppe, die sich bestens gerüstet für das entscheidende Spiel am kommenden Wochenende in eigener Halle gegen den Verfolger SC Marklohe III präsentierte.

SC Twistringen II - SC Marklohe III 2:9. Als zu stark erwiesen sich die Gäste. Die in der Frühjahrssaison bis dato so erfolgreichen Gastgeber konnten nur durch ihr Einserdoppel Maik Beermann/Lukas Bollhorst und den Dreisatzsieg von Markus Bavendiek im unteren Paarkreuz die Höchststrafe verhindern.

TuS Varrel - TuS Estorf-Leeseringen 9:7. Den zweiten Saisonsieg feierten die Varreler. Verantwortlich dafür zeichneten je zweimal das Einserdoppel Klaus Lemcke/Peter Grabsch sowie Florian Kastens und Ferdinand Boland im unteren Paarkreuz. Je einen Zähler steuerte das Dreierduo Michael Rautenberg/Florian Kastens sowie Peter Grabsch und Michael Rautenberg in der Mitte gegen Sven Hillmann bei.

TSV Bassum - TuS Lemförde 9:6. Trotz heftiger Gegenwehr verurteilten die Lindenstädter die Lemförder Gäste zum direkten Abstieg in die zweite Bezirksklasse. Sie waren zwar in den Eingangsdoppeln nur einmal durch die Einserpaarung Andreas Lehmkuhl/Joschka Oestmann erfolgreich, gewannen dann aber acht Einzel.

SV Erichshagen II - TSV Bassum 4:9. Die Gäste waren zu jeder Zeit Herr der Lage. Nach nur zwei Stunden nahmen sie die beiden Punkte mit auf die Rückreise.

SC Twistringen II - SC Marklohe III 2:9

Maik Beermann/Lukas Bollhorst - Bernd Heyne/Holger Kruse 12:10, 11:7, 11:8; Manuel Hasselmann/Markus Bavendiek - Hajo Thiart/Tristan Schlamann 0:11, 0:11, 0:11; Lars Kramer/Tede Beckmann- Carsten Kühlcke/Henning Vogel 6:11, 11:13, 11:6, 11:7, 5:11; Beermann - Heyne 8:11, 11:7, 9:11, 11:8, 10:12; Bollhorst - Kruse 7:11, 8:11, 11:8, 8:11; Hasselmann - Kühlcke 0:11, 0:11, 0:11; Lars Kramer - Thiart 11:9, 6:11, 7:11, 11:2, 6:11; Bavendiek - Schlamann 11:6, 11:9, 11:9; Beckmann - Vogel 8:11, 11:6, 11:5, 10:12, 7:11; Beermann - Kruse 6:11, 11:9, 5:11, 11:9, 6:11; Bollhorst - Heyne 7:11, 5:11, 11:5, 5:11.

TuS Varrel - TuS Estorf-Leeseringen 9:7

Klaus Lemcke/Peter Grabsch - Jens Lange/Frank Möllering 11:4, 11:4, 11:3; Horst Glück/Ferdinand Boland - Thorsten Reich/Adam Juszczak 10:12, 11:13, 9:11; Michael Rautenberg/Florian Kastens - Sven Hillmann/Heiko Kramer 11:6, 11:2, 11:8; Lemcke - Reich 9:11, 9:11, 12:10, 12:14; Glück - Juszczak 9:11, 8:11, 10:12; Grabsch - Hillmann 11:5, 3:11, 11:5, 11:9; Rautenberg - Lange 14:12, 4:11, 11:13, 8:11; Kastens - Möllering 11:6, 11:4, 11:7; Boland - Kramer 11:9, 11:7, 11:4; Lemcke - Juszczak 8:11, 8:11, 5:11; Glück - Reich 7:11, 8:11, 2:11; Grabsch - Lange 8:11, 5:11, 12:14; Rautenberg - Hillmann 11:7, 11:1, 8:11, 10:12, 11:7; Kastens - Kramer 11:4, 9:11, 11:9, 11:6; Boland - Möllering 11:8, 11:1, 11:1; Klaus Lemcke/Peter Grabsch - Thorsten Reich/Adam Juszczak 8:11, 11:3, 11:8, 7:11, 11:6.

TV Stuhr - SV Kirchweyhe 9:2

Joshua Martin/Christoph Kathmann - Jens Nagel/Malte Bode 11:6, 11:7, 11:8; Malte Wibbing/Lars Schwarzbach - Sven Thöle/Carsten Pönitz 11:1, 11:8, 11:1; Malte Fahrenbach/Jacob Martin - Christian Timmermann/Andree Schmidt 11:7, 11:13, 8:11, 11:9, 11:7; Joshua Martin - Thöle 8:11, 11:9, 11:9, 5:11, 11:7; Wibbing - Nagel 11:8, 11:6, 4:11, 11:7; Kathmann - Bode 8:11, 4:11, 11:9, 7:11; Fahrenbach - Pönitz 11:7, 6:11, 11:3, 11:4; Schwarzbach - Schmidt 9:11, 7:11, 11:4, 6:11; Jacob Martin - Timmermann 11:0, 11:0, 11:0; Joshua Martin - Nagel 11:9, 11:8, 11:6; Wibbing - Thöle 8:11, 11:9, 11:9, 9:11, 11:6.

TSV Bassum - TuS Lemförde 9:6

Andreas Lehmkuhl /Joschka Oestmann - Hendrik Wiechering/Klaus Witte 11:9, 11:9, 11:9; Andreas Helms/Christian Lehmkuhl - Lars Reddehase/Kai Hensel 6:11, 11:8, 11:9, 5:11, 3:11; Stephan Sprick/Torsten Meyer - Marco Cloppenburg/ Dimitri Dall 10:12, 8:11, 11:6, 7:11; Andreas Lehmkuhl - Wiechering 8:11, 11:4, 11:9, 13:11; Helms - Reddehase 11:7, 11:9, 11:7; Oestmann - Hensel 11:8, 8:11, 11:7, 11:8; Christian Lehmkuhl - Cloppenburg 8:11, 7:11, 9:11; Sprick - Witte 11:5, 11:7, 11:3; Meyer - Dall 11:3, 9:11, 8:11, 9:11; Andreas Lehmkuhl - Reddehase 11:8, 11:6, 11:9; Helms - Wiechering 11:6, 9:11, 11:6, 13:11; Oestmann - Cloppenburg 11:8, 6:11, 11:8, 7:11, 14:12; Christian Lehmkuhl - Hensel 7:11, 9:11, 5:11; Sprick - Dall 6:11, 11:2, 8:11, 11:4, 10:12; Meyer - Witte 9:11, 11:4, 11:9, 11:5.

TTC Haßbergen - TV Stuhr 2:9

Bastian Meyer/ Claus Meyer - Joshua Martin/Christoph Kathmann 11:7, 4:11, 11:8, 9:11, 7:11; Ralph Rößler/Daniel Fricke - Malte Wibbing/Lars Schwarzbach 8:11, 11:9, 8:11, 8:11; Thomas Riekenberg/Ingo Hilsmann - Andreas Bischoff/Malte Fahrenbach 9:11, 6:11, 11:8, 11:6, 11:6; Bastian Meyer - Wibbing 13:11, 11:4, 11:3; Claus Meyer - Joshua Martin 9:11, 8:11, 11:6, 9:11; Rößler - Bischoff 3:11, 10:12, 8:11; Fricke - Kathmann 10:12, 8:11, 8:11; Riekenberg - Schwarzbach 2:11, 10:12, 10:12; Hilsmann - Fahrenbach 6:11, 10:12, 9:11; Bastian Meyer - Joshua Martin 10:12, 6:11, 11:8, 11:8, 9:11; Claus Meyer - Wibbing 9:11, 11:7, 7:11, 9:11.

SV Erichshagen II - TSV Bassum 4:9

Mathias Gräwe/Thomas Grosser - Andreas Helms/Christian Lehmkuhl 12:10, 9:11, 5:11, 7:11; Marko Peckart/Sebastian Hudl - Andreas Lehmkuhl /Joschka Oestmann 8:11, 11:9, 4:11, 3:11; Ronald Hennig/Sükrü Avsar - Stephan Sprick/Torsten Meyer 8:11,6:11, 11:9, 11:8, 13:11; Hudl - Helms 8:11, 6:11, 5:11; Avsar - Andreas Lehmkuhl 11:9, 9:11, 8:11, 13:15; Peckart - Christian Lehmkuhl 16:14, 7:11, 12:10, 5:11, 8:11; Hennig - Oestmann 8:11, 4:11, 11:5, 11:4, 13:11; Grosser - Meyer 11:8, 11:5, 15:13; Gräwe - Sprick 3:11, 8:11, 6:11; Hudl - Andreas Lehmkuhl 13:11, 2:11, 11:8, 4:11, 15:13; Avsar - Helms 7:11, 4:11, 11:6, 6:11; Peckart - Oestmann 11:5, 9:11, 7:11, 10:12; Hennig - Christian Lehmkuhl 11:4, 6:11, 9:11, 11:7, 4:11 EHF