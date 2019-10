Klaus Krabbe und sein TV Stuhr präsentierten sich in Galaform gegen die SV Kirchweyhe. (Braunschädel)

Kirchweyhe/Stuhr. Deutlich zurecht gerückt wurden die Positionen im Derby in der Tischtennis-Bezirksliga 4 zwischen der SV Kirchweyhe und der ersten Herrenmannschaft des TV Stuhr. Klar mit 9:2 entführten die Gäste die beiden Punkte und dürfen sich nun wieder nach dem vermeidbaren 6:9-Ausrutscher beim heimstarken Neuling TSV Neustadt in die obere Tabellenregion orientieren, während sich die überforderten Gastgeber weiterhin in der gefährdeten Abstiegszone befinden.

Die Gäste setzten wieder ihre starken Akteure der Familie Krabbe ein und beherrschten bereits von Beginn an ganz eindeutig die Szenerie. Das Einserduo der Gastgeber Jan Grashoff/Sven Thöle stand gegen die junge Paarung Joshua Martin/Christoph Kathmann in vier Sätzen auf verlorenem Posten, am Nebentisch zogen die Zweier Jens Nagel/Ralf Bokelmann gegen das Spitzendoppel der Gäste Klaus Krabbe/Florian Krabbe mit 7:11 im vierten Satz den Kürzeren. Keine Chance hatte die Dreierpaarung Malte Bode/Frederic von Guilleaume, sie ging gegen Malte Wibbing/Andreas Bischoff in nur drei Sätzen förmlich ein.

TV Stuhr total überlegen

Nach dieser klaren 3:0-Führung aus den Eingangsdoppeln setzte sich die spielerische Überlegenheit der Gäste auch in den folgenden Einzelduellen fort. Sie gaben im oberen Paarkreuz weder durch Klaus Krabbe noch durch Joshua Martin, beide holten jeweils zwei Siege, sowie in der Mitte durch die Erfolge von Florian Krabbe und Malte Wibbing keinen einzigen Zähler ab. Die beiden Ehrenpunkte für die unterlegenen Hausherren erkämpften im unteren Paarkreuz Frederic von Guilleaume mit einem Dreisatzsieg über Andreas Bischoff und der routinierte Ralf Bokelmann mit 11:6 im vierten Satz über Christoph Kathmann. Doch an der 2:9-Klatsche änderte das nichts mehr.

SV Kirchweyhe - TV Stuhr 2:9

Jan Grashoff/Sven Thöle - Joshua Martin/Christoph Kathmann 6:11, 10:12, 11:7, 7:11; Jens Nagel/Ralf Bokelmann - Klaus Krabbe/Florian Krabbe 11:5, 2:11, 6:11, 7:11; Malte Bode/Frederic von Guilleaume - Malte Wibbing/Andreas Bischoff 7:11, 7:11, 8:11; Grashoff - Martin 11:9, 7:11, 13:15, 11:13; Nagel - Klaus Krabbe 13:11, 6:11, 5:11, 9:11; Thöle - Wibbing 0:11, 0:11, 0:11; Bode - Florian Krabbe 8:11, 15:13, 9:11, 7:11; von Guilleaum - Bischoff 11:3, 11:7, 11:6; Bokelmann - Kathmann 11:8, 11:8, 1:11, 11:6; Grashoff - Klaus Krabbe 10:12, 10:12, 11:6, 7:11; Nagel - Martin 7:11, 7:11, 10:12 EHF