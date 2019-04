Stürmer Riccardo Azzarello (links) steht wieder im Stuhrer Aufgebot. (Thorin Mentrup)

Stuhr. Es wird ein Strohhalm-Spiel, mindestens für den TV Stuhr. Aber auch die Gäste vom MTV Almstedt stehen im Landesliga-Duell an der Pillauer Straße am Sonntagnachmittag (Anpfiff: 15 Uhr) unter Zugzwang im Kampf um den Klassenerhalt. Mehr Druck lastet aber auf den von Stephan Stindt und Christian Meyer trainierten Gastgebern.

„Das ist fast unsere letzte Chance“, stellt Stephan Stindt mit Blick auf die Tabelle fest. Acht Spiele bleiben den Rot-Weißen, um 14 Punkte aufs rettende Ufer aufzuholen. Die Wahrscheinlichkeit, den Klassenerhalt zu schaffen, ist ohnehin klein und sinkt mit jedem nicht gewonnenen Spiel weiter. Ein Sieg gegen Almstedt ist – sportlich gesehen – überlebenswichtig. Doch auch die Gäste, die sechs Zähler Rückstand auf Rang zwölf haben, müssen unbedingt punkten.

Das erste Aufeinandertreffen „war eines unserer schlechtesten Spiele in der Landesliga“, erinnert sich Stindt an die 0:2-Niederlage. Sportlich war Almstedt keine Reise wert, menschlich dagegen schon: „Wir wurden da wirklich sehr gut empfangen. Wir wollen es Almstedt jetzt gleichtun, auch nett und zuvorkommend sein, aber natürlich die Punkte bei uns behalten.“ Gegen die robusten Gäste wird es vor allem darauf ankommen, körperlich dagegen zu halten. Nicht helfen können dabei Jannis Böttcher, Timo Wetjen, Janik Troue, Marvin Arnhold, Lennart Bischoff und Michel Iffländer.

Wieder mit dabei ist Riccardo Azzarello, der nach Verletzung und Krankheit in diesem Jahr noch auf seinen ersten Einsatz wartet. „Er hat gut und ohne Probleme trainiert. Ob er von Beginn an spielt, haben wir noch nicht entschieden“, verrät Stindt. Der Stürmer könnte ein Problem lösen, das die Stuhrer durch die Saison begleitet: Aus ihren Chancen machen sie zu wenige Tore. Ganz so einfach ist das allerdings nicht zu beheben, wie Stindt weiß. „Wir sprechen viel mit den Jungs. Sie haben natürlich nicht das Selbstvertrauen der letzten Saison. Aber wir üben viele Situationen im Training und versuchen so, ihnen Sicherheit zu geben.“ Klar ist: Es wird höchste Zeit, dass der Knoten platzt, wenn es mit dem Klassenerhalt noch etwas werden soll.