Stuhr. Die schweißtreibende Vorbereitung neigt sich langsam dem Ende zu. Bereits am kommenden Wochenende beginnt die neue Spielzeit mit der ersten Runde des Bezirkspokals. Am Sonntag zum Beispiel ist der TV Stuhr gefordert, der um 15 Uhr beim Barnstorfer SV antreten muss. Und bis dahin muss sich der Bezirksligist noch gehörig steigern. Denn bei der 2:4 (2:0)-Testspielpleite gegen den Habenhauser FV gaben die Mannen des Trainerduos Christian Meyer und Stephan Stindt über weitere Strecken keine gute Figur ab.

Zumindest in der zweiten Hälfte. Denn im ersten Abschnitt waren teilweise noch sehenswerte Kombinationen mit dabei. „Vorne haben wir es ganz ordentlich gemacht“, befand Stindt, der gegen den Bremen-Ligisten alleine das Sagen hatte. Aus zwei Chancen verbuchte der Underdog zwei Tore. Das nennt man wohl perfekte Chancenauswertung. Erst war Dimitri Steen (13.) nach präziser Vorarbeit von Adrian Herrmann erfolgreich, kurz vor der Pause erhöhte Andre Kück (40.) sogar auf 2:0. „Dieser Zwischenstand war schon etwas glücklich“, musste Stindt eingestehen. Denn der HFV spielte einen ordentlichen Ball, nutzte seine Chancen aber nicht.

Das sollte sich im zweiten Durchgang dann ändern, es dauerte aber bis zur 70. Minute, ehe der Favorit das Gehäuse traf. Binnen fünf Minuten egalisierten Adrian Chwiendacz (70.) und Luca Dominik Mauritz (75.) die Führung der Stuhrer. „Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Jeder dritte Pass kam beim Gegner an und wir hatten keinen Zugriff mehr“, seufzte Stindt, der in der Folge mitansehen musste, wie seine Schützlinge das Heft aus der Hand gaben. Chwiendacz zeigte sich in beachtlicher Frühform und legte noch einen Doppelpack nach zum 2:4-Endstand (80., 82.). „Der Sieg für Habenhausen geht total in Ordnung, weil wir uns hinten vogelwild und desolat präsentiert haben“, echauffierte sich Stuhrs Coach.