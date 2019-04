Ramlingen/Stuhr. Für den abstiegsbedrohten TV Stuhr gerät in der Fußball-Landesliga Hannover das rettende Ufer immer weiter außer Sichtweite. Beim Tabellenvierten SV Ramlingen-Ehlershausen kamen die von Christian Meyer und Stephan Stindt trainierten Stuhrer mit 0:6 (0:3) unter die Räder und verbleiben damit auf dem vorletzten Tabellenrang mit bereits vierzehn Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. „Ramlingen war einfach eine Klasse besser als wir, das ist nicht unsere Kragenweite“, erkannte Meyer nach der deutlichen Abfuhr neidlos an. „Wir waren nicht mutig genug, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und dann fährst du eben mit einem 0:6 enttäuscht nach Hause.“

Ein Eckball der Gastgeber läutete die Niederlage der Gäste ein, Kirill Weber (7.) schraubte sich in die Luft und köpfte die Kugel in die Maschen. Unglücklich dann das 2:0: Beim Versuch, das Leder aus der Gefahrenzone zu schlagen, kam es zum Pressschlag mit Marvin Strohschänk (18.), in dessen Folge der Ball als Bogenlampe unhaltbar hinter TV-Keeper Daniel Bischoff herunterfiel. Gerade als sich die Stuhrer ein wenig zu befreien schienen, traf Louis Engelbrecht (45.) mit dem Halbzeitpfiff zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt zum 3:0.

Die Begegnung war durch diesen Treffer natürlich frühzeitig entschieden, trotzdem versuchten die Gäste nach der Pause, offensiver zu agieren, provozierten auch den einen oder anderen Ramlinger Ballverlust, zu klaren Torchancen reichte es jedoch bis zum Abpfiff nicht für die Elf von Stindt und Meyer. Im Gegenteil: In der 67. Minute erhöhte Johannes Lübow auf 4:0 für die Gastgeber. Kirill Weber (80.) bestrafte einen verunglückten Befreiungsversuch mit einem Gewaltschuss von der Strafraumgrenze zum 5:0. Das halbe Dutzend voll machte schließlich Louis Engelbrecht, der einen sehenswerten Angriff über die rechte Seite aus kurzer Distanz humorlos abschloss. „Wir geben natürlich nicht auf, solange der Klassenerhalt rechnerisch noch möglich ist“, gab sich Christian Meyer kämpferisch, „aber wir können die Tabelle auch lesen und sehen, welche Mammutaufgabe da vor uns liegt.“